

دبي (الاتحاد)



يعود ماراثون دبي العالمي 12 فبراير المقبل، بمشاركة كبيرة، وجاء الإعلان عن ترتيبات الحدث في الاجتماع التنسيقي الأول.

ويحظى الماراثون برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، كما يتمتع بشعبية كبيرة على الساحة الرياضية العالمية، ويعتبر أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية، ويجذب نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

حضر الاجتماع، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر وراشد محمد من المجلس، ومجموعة عمل من شرطة دبي، بقيادة العميد عبد الله عتيق، وعدد من هيئة الطرق والمواصلات، وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للماراثون، من بينهم أحمد الكمالي ومحمد إبراهيم، وبيتر كونيرتون المدير العام، وألن جونز، المدير الإعلامي.

ووجّه المستشار أحمد الكمالي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه للحدث العالمي، مؤكداً أن الجوانب الفنية تتمحور حول تعزيز التنافس، وتسهيل مهمة المشاركين في السباقات، خاصة بعد أن تحول الحدث إلى مهرجان عالمي يستقطب عشرات الآلاف من داخل الدولة وخارجها.

ونوه الكمالي إلى أن السباق يحظى بمشاركة قياسية، بسبب الإقبال المتزايد من الجنسين، مشيراً إلى أن التسجيل يتم بشكل يبعث على التفاؤل، وعلى العدائين الذين يتطلعون إلى المشاركة في ماراثون دبي زيارة موقع الحدث - dubaimarathon.org - والتسجيل الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساء 8 فبراير للحصول على مكان على خط البداية للماراثون الكامل 42.195 كيلومتر والسباق الجماهيري 10 كيلومترات وسباق العائلات «المرح» لمسافة 4 كيلومترات.

ناقش المجتمعون خط سير السباق الذي يمر بأهم المباني والأماكن التراثية والحضارية والسياحية في دبي، إلى جانب مناطق التجمع ومواقف السيارات وتوزيع الجوائز.