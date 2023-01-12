البحرين يتفوق على نفسه بـ «ثوب البطل»



مراد المصري (دبي)



يمر منتخب البحرين بأحد أفضل مستوياته تاريخياً في كأس الخليج، على الأقل بالمقارنة مع عقد من الزمن قبل ذلك، وتحديداً على صعيد عدد الانتصارات والوجود بقوة في الحدث، وهو الوحيد الذي حقق الفوز في أول مباراتين إلى الآن.

ومنذ تطبيق نظام المجموعات، فإنها المرة الأولى التي ينتزع فيها «الأحمر» الفوز في مباراتين قابلة للزيادة، في انتظار مباراته مع الكويت، واكتفى بانتصار وفوز واحد في دور المجموعات، خلال النسخة الماضية التي تُوج بها بطلاً عام 2019.

وبالنظر إلى مشاركات البحرين في 6 نسخ بين 2007 و2017، فإن «الأحمر» اكتفى بأربعة انتصارات خلال مسيرة تضمنت 22 مباراة، منها الفوز مرة واحدة في أعوام 2007 و2009 و2013 و2017، وعدم الفوز في نسختي 2010 و2014.

فيما ارتفعت الفاعلية بشكل كبير في آخر نسختين مدعماً بـ «ثوب البطل»، بعدما حقق الفوز في الوقت الأصلي خلال 4 من آخر 7 مباريات خاضها بين النسخة الماضية والحالية، إلى جانب الفوز في مباراة بركلات الترجيح «نصف نهائي النسخة الماضية أمام العراق».

ولعل اللافت مسيرة البحرين المظفرة هو التفوق في آخر 5 مباريات بكأس الخليج، على حساب الكويت 4-2 في آخر مباريات دور المجموعات بالنسخة الماضية، ثم تجاوز العراق في نصف النهائي، والسعودية في المباراة النهائية، ثم بدأ النسخة الحالية في البصرة العراقية، بالفوز على الإمارات وقطر.

وتعتبر نسخة عام 2003، التي أقيمت في الكويت، التي شهدت أكثر حالات فوز للبحرين في نسخة واحدة، برصيد 4 انتصارات، لكن كانت المنافسات تقام وقتها بنظام المواجهات بين كل المنتخبات المشاركة، واحتل «الأحمر» وقتها المركز الثاني.