أوساكا.. «توقف إجباري!»



ميامي (أ ف ب)

أعلنت لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، أنها حامل، وتغيب عن الملاعب حتى العام 2024.

ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فحص الحمل أردفتها ببيان جاء فيه: «أعرف أنه لدي الكثير لأتطلع إليه في المستقبل، وأحد الامور هو أن يشاهد طفلي مبارياتي، ويقول لأحدهم (هذه أمي)».

وتابعت المتوجة بأربعة ألقاب كبرى: «عام 2023 سيكون مليئاً بالدورس بالنسبة لي، وآمل أن أراكم في بداية السنة المقبلة، لأنني سأكون في أستراليا المفتوحة 2024، أحبكم جميعاً».

لم تخض ابنة الـ 25 عاماً أي مباراة منذ سبتمبر الماضي، ولم يكن سبب انسحابها من أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين، والمتوجة بها اليابانية مرتين، واضحاً حتى الأربعاء.

كان آخر ظهور لها في دورة بان باسيفيك المفتوحة على أرضها في طوكيو، حيث انسحبت قبل مباراتها في الدور الثاني لآلام في البطن.

وتحتل اللاعبة المولودة في الولايات المتحدة، والتي وصلت إلى صدارة التصنيف في 2019، المركز الـ 47 حالياً.

وتوّجت في أستراليا عامي 2019 و2021 والولايات المتحدة المفتوحة في 2018 و2020.

كانت في 2022 الرياضية الأعلى أجراً في العالم وفق مجلة «فوربس»، وبلغت أرباحها 51.1 مليون دولار.

ولم ينعكس نجاحها التجاري على أرض الملعب العام الماضي، فعانت من هزائم في الدور الأول في كل من رولان جاروس والولايات المتحدة، وانسحبت من ويمبلدون بسبب إصابة في وتر أخيل، وخرجت من الدور الثالث في أستراليا.

وغابت أوساكا لفترة طويلة عن المنافسات خلال 2021 بسبب مشاكل نفسية ومعاناتها مع الضغط الإعلامي.

وقالت في المنشور: «منحتني تلك الأشهر القليلة الماضية بعيداً عن الرياضة حقاً حباً وتقديراً جديدين للعبة التي كرست حياتي لها، أدرك أن الحياة قصيرة جداً، ولا آخذ أي لحظة أمراً مسلماً به، كل يوم هو نعمة ومغامرة جديدة».