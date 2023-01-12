«مفاجأة مدوية» في «الرابطة الإنجليزية»!



لندن (أ ف ب)

حقق ساوثهامبتون «مفاجأة مدوية» بإقصائه مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 2-0 على ملعب «سانت ميري».

وسجل الفرنسي سيكو مارا «23»، والمالي موسى دجينيبكو بتسديدة رائعة «28» هدفي الضيوف في مباراة لم يسدد فيها السيتي أي كرة على المرمى.

وأنهى بذلك ساوثهامبتون آمال سيتي برباعية ممكنة في الموسم، إذ لا يزال بطل إنجلترا ينافس على لقب الدوري، ويتخلف عن أرسنال المتصدر بفارق خمس نقاط.

كما تأهل نوتنغهام فوريست بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على ضيفه ولفرهامبتون، بعد نهاية الوقت الاصلي 1-1، بهدفي الإيفواري ويلي بولي لأصحاب الأرض «18»، والمكسيكي راوول خيمينيس للضيوف «64».

وأكمل ساوثهامبتون ونوتنجهام المربع الذهبي، بعد أن لحقا بمانشستر يونايتد ونيوكاسل اللذين تأهلا «الثلاثاء».

ودخل السيتي إلى المباراة، بعد فوزين توالياً على تشيلسي، أولهما في الدوري 1-0 منتصف الأسبوع الماضي، والثاني برباعية في أواخره، ليعبر إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

وفي حين يريح المدربون لاعبيهم الأساسيين في منافسات كأس الرابطة، ينتظر السيتي أيضاً اختبار مرتقب أمام اليونايتد، غريمه المنتفض مؤخراً، خارج أرضه في «ديربي مانشستر» في الدوري «السبت»، فأبقى الاسباني بيب جوارديولا على دكة البدلاء كلاً من الهداف النرويجي إرلينج هالاند، وصانع الألعاب كيفن دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا، والجزائري رياض محرز.

وسجل ساوثهامبتون الهدف الأول، عندما اقتنص البرازيلي ليانكو الكرة من وسط الملعب، وانطلق على الجهة اليمنى، قبل أن يرفع عرضية تابعها مارا منخفضة على الطائر جميلة في أسفل الزاوية، إلى يسار الحارس الألماني ستيفان أورتيجا «23».

وضاعف فريق «القديسين» تقدمه بهدف رائع، عندما لاحظ دجينيبو تقدم الحارس عن مرماه، فسدد كرة مقوّسة من قرابة 25 متراً في منتصف الشباك «28».

زج جوارديولا مع انطلاق الشوط الثاني بدي بروين، والمدافعين الهولندي نايثن أكيه والسويسري مانويل أكانجي «46»، قبل أن يدخل هالاند بدلاً من جاك جريليش بعد 10 دقائق «56».

كما دفع لاحقاً بالإسباني رودري، لكن ذلك لم يفلح لسيتي الذي تُوج بلقب هذه المسابقة 8 مرات، بينها أربع توالياً بين 2018 و2021.