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الرياضي

ميراندا.. «الوداع العاطفي»

ميراندا.. «الوداع العاطفي»
12 يناير 2023 09:44

 
ساو باولو (أ ف ب) 

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أعلن المدافع البرازيلي الدولي السابق جواو ميراندا، اعتزاله كرة القدم عن 38 عاماً.
وقال في فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»: حان الوقت لأقول وداعاً، إذا كانت كرة القدم شخصاً، بعد كل ما مررت به، فسأقول إنها كانت عاطفية، وإننا مررنا بشيء لا يمكن تفسيره، لكن حان الوقت لجواو ميراندا.
وتابع قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني السابق: «سأبقى مشجعاً شغوفاً لكرة القدم، ولكن بطريقة مختلفة».
خاض ميراندا 58 مباراة دولية بين 2009 و2019، مسجلاً ثلاثة أهداف، وفق موقع ترانسفرماركت.
خاض غمار مونديال روسيا 2018، وبدأ أساسياً في كل مباريات «السيليساو» الخمس، قبل أن يخرج على يد بلجيكا في ربع النهائي.
تُوج مع المنتخب بكوبا أميركا 2019 وكأس الكونفدرالية في 2009.
بدأ مسيرته في نادي كوريتيبا عام 2004، وتُوج بالدوري البرازيلي ثلاث مرات توالياً مع ساو باولو بين 2006 و2008، بعد فترة وجيزة في سوشو الفرنسي «2005-2006»، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2011.
تُوج مع فريق العاصمة الإسبانية بلقب «الليجا» في 2014 وحل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، كما أحرز معه لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2012 والكأس السوبر الأوروبية في العام ذاته وكأس إسبانيا 2013 والسوبر المحلية 2014.
انتقل إلى إنتر الإيطالي في 2015، ومن ثم جيانجو سونيج الصيني في 2019 الذي تُوج معه بلقب الدوري 2020، قبل أن يعود إلى ساو باولو في 2021.

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