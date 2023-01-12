الريال «ملك» الركلات!



الرياض (أ ف ب)

بلغ ريال مدريد نهائي الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم، بفوزه بركلات الترجيح على فالنسيا 4-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وتقدم بطل إسبانيا من ركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة «39»، وعادل البرازيلي سامويل لينو، بعد ثوانٍ من انطلاق الشوط الثاني لوصيف الكأس «46».

ونجح لاعبو الملكي في التسديدات الأربع جميعها في ركلات الترجيح، فيما تصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي اختير رجل المباراة للركلة الخامسة، بعد أن أهدر فالنسيا المحاولة الثانية أيضاً.

ويلعب النادي الملكي في النهائي الأحد ضد برشلونة، وصيف الدوري، أو ريال بيتيس، بطل الكأس، اللذين يلتقيان اليوم «الخميس» في نصف النهائي الثاني.

وقال ماركو أسيسنيو بعد الفوز: كانت مباراة صعبة من دون إيقاع كبير من أي من الفريقين، كان الأمر صعباً بالنسبة لنا، لكن الشيء المهم هو أننا في النهائي ونسعى للقب آخر.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ ريال مدريد النهائي في أربع سنوات، منذ أن تحول النظام الى بطولة مصغرة في 2019، وتُوج في النسخة الاولى والعام الماضي.

ودخل ريال مدريد الى المباراة بعد سقوطه ضد فياريال في الدوري السبت ما تسبب بخسارته الصدارة المشتركة مع برشلونة الذي فاز الأحد على أتلتيكو مدريد.

قال كورتوا بعد المباراة: نحن لا نتدرب على ركلات الترجيح في فالديبيباس، لكنني عرفت على سبيل المثال أن كافاني كان يميل إلى تنفيذ ركلات الترجيح مؤخراً نحو اليمين، أهدر جايا آخر ركلة سددها إلى اليسار، لذلك عرفت أنه سيسدد في المنتصف أو اليمين.

وهذه المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في السعودية، كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الاسباني 40 مليون يورو في الموسم.

وأقيمت النسخة الأولى في جدة مطلع 2020، وتُوج بها ريال مدريد، إثر فوزه على جاره أتلتيكو بركلات الترجيح.

انتقلت عاماً إلى إشبيليه بسبب تداعيات جائحة كورونا، وكان اللقب لأتلتيك بلباو الذي تغلب على برشلونة 3-2 في التمديد، وعادت أوائل 2022 إلى الرياض، وتُوج بها ريال مدريد بفوزه 2-صفر على بلباو.