إنفانتينو يخضع لـ «الاستجواب»



جنيف (أ ف ب)



خضع جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، من قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة.

وكتب هانس مورر في رسالة إلكترونية: أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور أولريخ فيدير وأنا.

وأضاف: رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفتا لوموند الفرنسية وسود دويتشه تسايتونج الألمانية بأن إنفانتينو خضع لاستجواب «الثلاثاء» في زوريخ، حيث مقر «الفيفا».

ويواجه إنفانتينو منذ يوليو 2020 إجراءات قضائية حيال «التحريض على سوء استخدام السلطة» و«انتهاك السرية الرسمية» و«عرقلة الإجراءات الجنائية».