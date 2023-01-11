الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الرئاسة» تتألق في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

«الرئاسة» تتألق في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
12 يناير 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
رئيس الدولة: الإمارات تُرسِّخ العمل الإنساني

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، مالك مؤسسة هجن الظبي، بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، مساء أمس، تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، والتي أُقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كم.
ونجحت هجن «العاصفة» في الحصول على القمة من خلال الشوط الرئيسي للقايا الأبكار، وذلك عن طريق «الشاهينية»، التي قدمها غياث الهلالي بزمن قدره 7:22:1 دقيقة.
وفي المقابل، كان الشوط الرئيسي للقايا الجعدان من نصيب هجن الرئاسة بواسطة «شاهين» تحت قيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري، وذلك بزمن بلغ 7:31:7 دقيقة.
وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي في ثالث الأشواط للقايا الأبكار، حيث قاد جار الله محمد المري «الوثبة» إلى الصدارة، مسجلة توقيتاً قدره 7:26:9 دقيقة.
أما الشوط الرابع للقايا الجعدان، فقد ذهب إلى هجن زعبيل بواسطة «شاهين»، الذي قاده إلى القمة راشد محمد مروشد بزمن بلغ 7:28:2 دقيقة.
وتألقت هجن الرئاسة في الظهور الأول لمؤسسات أصحاب السمو الشيوخ بمهرجان سمو ولي عهد دبي، حيث دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في المهرجان، من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا، أُقيمت بميدان المرموم لمسافة 5 كم.
وكان محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة هو بطل التحديات الصباحية، حيث قاد «الشاهينية» لهجن الرئاسة لصدارة الشوط الأول للقايا الأبكار إلى الصدارة بتوقيت قدره 7:26:3 دقيقة.
وأضاف المهيري النقطة الثانية إلى شعار الرئاسة بواسطة «شاهين» بطل اللقايا الجعدان، الذي حقق زمناً قدره 7:26:4 دقيقة.
وتألق محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا الأبكار، والذي قدم من خلاله «الشاهينية» على الصدارة بتوقيت قدره 7:32:6 دقيقة.
وذهبت النقطة الرابعة للقايا الجعدان إلى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون بواسطة «شاهين»، الذي حصل على توقيت بلغ 7:28:5 دقيقة.
وكان التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية من نصيب «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة محمد زيتون المهيري، والذي حسم معركة اللقايا الجعدان في الشوط الثالث عشر بتوقيت قدره 7:25:6 دقيقة.
وتسجل شعارات أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم، ظهورها الثاني في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن الإيذاع، التي ستقام من خلال 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مسائية.
من ناحية أخرى، اختتمت مساء أمس الأول «الثلاثاء»، فعاليات مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والتي استضافتها منصة ميدان المرموم للهجن، بتنظيم وإشراف من نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال اليوم للمزاد ثمانين مطية، ليصل بذلك عدد المطايا التي عرضت من خلال أيام المزاد الثلاثة إلى 246 مطية تنحدر من سلالات راقية وفاخرة في عالم سباقات الهجن العربية.

دبي
الإمارات
مهرجان ولي عهد دبي للهجن
هجن الرئاسة
سباقات الهجن
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©