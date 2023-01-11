«الرئاسة» تتألق في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، مالك مؤسسة هجن الظبي، بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، مساء أمس، تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، والتي أُقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كم.

ونجحت هجن «العاصفة» في الحصول على القمة من خلال الشوط الرئيسي للقايا الأبكار، وذلك عن طريق «الشاهينية»، التي قدمها غياث الهلالي بزمن قدره 7:22:1 دقيقة.

وفي المقابل، كان الشوط الرئيسي للقايا الجعدان من نصيب هجن الرئاسة بواسطة «شاهين» تحت قيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري، وذلك بزمن بلغ 7:31:7 دقيقة.

وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي في ثالث الأشواط للقايا الأبكار، حيث قاد جار الله محمد المري «الوثبة» إلى الصدارة، مسجلة توقيتاً قدره 7:26:9 دقيقة.

أما الشوط الرابع للقايا الجعدان، فقد ذهب إلى هجن زعبيل بواسطة «شاهين»، الذي قاده إلى القمة راشد محمد مروشد بزمن بلغ 7:28:2 دقيقة.

وتألقت هجن الرئاسة في الظهور الأول لمؤسسات أصحاب السمو الشيوخ بمهرجان سمو ولي عهد دبي، حيث دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في المهرجان، من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا، أُقيمت بميدان المرموم لمسافة 5 كم.

وكان محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة هو بطل التحديات الصباحية، حيث قاد «الشاهينية» لهجن الرئاسة لصدارة الشوط الأول للقايا الأبكار إلى الصدارة بتوقيت قدره 7:26:3 دقيقة.

وأضاف المهيري النقطة الثانية إلى شعار الرئاسة بواسطة «شاهين» بطل اللقايا الجعدان، الذي حقق زمناً قدره 7:26:4 دقيقة.

وتألق محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا الأبكار، والذي قدم من خلاله «الشاهينية» على الصدارة بتوقيت قدره 7:32:6 دقيقة.

وذهبت النقطة الرابعة للقايا الجعدان إلى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون بواسطة «شاهين»، الذي حصل على توقيت بلغ 7:28:5 دقيقة.

وكان التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية من نصيب «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة محمد زيتون المهيري، والذي حسم معركة اللقايا الجعدان في الشوط الثالث عشر بتوقيت قدره 7:25:6 دقيقة.

وتسجل شعارات أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم، ظهورها الثاني في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن الإيذاع، التي ستقام من خلال 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مسائية.

من ناحية أخرى، اختتمت مساء أمس الأول «الثلاثاء»، فعاليات مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والتي استضافتها منصة ميدان المرموم للهجن، بتنظيم وإشراف من نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال اليوم للمزاد ثمانين مطية، ليصل بذلك عدد المطايا التي عرضت من خلال أيام المزاد الثلاثة إلى 246 مطية تنحدر من سلالات راقية وفاخرة في عالم سباقات الهجن العربية.