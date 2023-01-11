النصر السعودي: عقد رونالدو لا يتضمن الترويج لاستضافة مونديال 2030

برلين (د ب أ)

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، أن عقد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق لا يتضمن أي التزام بالترويج لملف استضافة كأس العالم 2030. وانضم المهاجم البرتغالي إلى النصر 30 ديسمبر الماضي، بعد رحيله من مانشستر يونايتد، حيث وقع على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وذكرت التقارير أن اللاعب سيحصل على 200 مليون يورو «215 مليون دولار» في الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق يتضمن مكافأة إضافية للعمل سفيراً لملف السعودية لاستضافة كأس العالم، حيث يهدف الشرق الأوسط لاستضافة بطولة أخرى بعد مونديال قطر 2022.

ونفى النصر بشدة الادعاءات التي تفيد بأنه عُرض على رونالدو مكافأة إضافية، لضمان الحصول على تنظيم بطولة كأس العالم، حيث إن إسبانيا وأوكرانيا وبلده البرتغال، من بين آخرين سيقدمون ملفات مشتركة لاستضافة البطولة.

وذكر النصر في بيان: يود نادي النصر أن يوضح أنه بعكس التقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لا يحتوي على أي التزامات متعلقة بملف استضافة كأس العالم، وتركيزه الرئيس على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة الفريق في تحقيق النجاح.