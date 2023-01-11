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انطلاق «الميركاتو الشتوي»

انطلاق «الميركاتو الشتوي»
12 يناير 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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انطلقت في الساعة التاسعة صباح أمس، الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين «الميركاتو الشتوي»، لموسم 2022-2023، والتي تمتد حتى يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل.
ويخضع للتسجيل في هذه الفترة اللاعبون بالفريق الأول بالأندية المحترفة، وأندية الدرجة الأولى، وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب للموسم 2022-2023.
وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم حددت في وقت سابق فترة التسجيل الأولى من 13 يوليو 2022 إلى 4 أكتوبر 2022، فيما الفترة الثانية ستكون من 11 يناير إلى 8 فبراير 2023.
الجدير بالذكر أن طلبات الأندية خلال الفترة الأولى للتسجيل «الصيفية» بلغت 1274 طلباً، منها 55 حالة استبدال، و58 إعارة لاعب داخل الدولة، و10 حالات انتقال لاعب داخل الدولة، و1087 تسجيل لاعب، و64 كشف قيد.

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