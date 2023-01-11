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«خليجي 25».. 66% من الأهداف «كرات ثابتة»

«خليجي 25».. 66% من الأهداف «كرات ثابتة»
12 يناير 2023 00:58

البصرة (وام)

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أثبتت الكرات الثابتة قيمتها وأهميتها في «خليجي 25»، ومع انتهاء الجولة الثانية، وصل عدد الأهداف في 8 مباريات بالبطولة حتى الآن إلى 18 هدفاً، «9 أهداف في المجموعة الأولى ومثلها في الثانية»، بمتوسط 2.25 هدف للمباراة الواحدة. 
واللافت للنظر، أن 12 من هذه الأهداف «بنسبة 66.6 %» جاء عبر الركلات الثابتة، سواء كانت ركلات جزاء، أو ركلات حرة، أو ركلات ركنية، وتم إحراز 4 أهداف من ركلات جزاء، و3 أهداف من ركلات حرة، و5 أهداف من ركلات ركنية تمت الاستفادة من عرضياتها في مناطق الجزاء.
وتعد مباراتا عُمان مع اليمن في المجموعة الأولى، وقطر مع البحرين في المجموعة الثانية، أكثر مباراتين شهدتا أهدافاً من ركلات ثابتة، بواقع 3 أهداف في المباراة الأولى التي انتهت لمصلحة عُمان 3-2، والعدد نفسه في المباراة الثانية التي شهدت فوز البحرين 2-1.

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