«هيرو كاب» تدشن انطلاقة الموسم الجديد لجولة «دي بي ورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق جولة «دي بي ورلد» للجولف في العام الجديد 2023 من بوابة بطولة «هيرو كاب»، التي ستقام في نادي أبوظبي للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العالميين، الذين يتنافسون بنظام الفرق بقيادة نجوم الفريق الأوروبي لكأس رايدر العريق.

وتم اعتماد قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون في فريقي «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وأيرلندا»، في النسخة الأولى من هذه البطولة، اختارهم لوك دونالد «كابتن» الفريق الأوروبي في كأس رايدر، وقائدا البطولة تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري.

وبدأ يوم أمس الأول «الثلاثاء»، وصول اللاعبين المشاركين في البطولة، وتقام اليوم تدريبات استعداداً للمنافسات، فيما تجري قرعة الزوجي اليوم، وتنطلق المنافسات الرسمية للبطولة يوم غدٍ «الجمعة»، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وستكون بطولة «هيرو كاب» الأولى في قائمة أربع بطولات تقام في دولة الإمارات، في بداية هذا العام، إلى جانب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، التي ستقام في نادي ياس لينكس للجولف من 19 إلى 22 يناير، ثم بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» في نادي الإمارات للجولف من 26 إلى 29 يناير، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا من 2 إلى 5 فبراير المقبل.

من جانبه، عبر عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته بانطلاق البطولة الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، وقال: «تسعدنا استضافة الأحداث الدولية المعتمدة في أجندات الاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، ما يدل على الثقة التي اكتسبتها أبوظبي، لتصبح عاصمة عالمية للرياضة، ومكاناً مثالياً لإقامة مختلف الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى».

وأضاف قائلاً: «نرحب بنخبة من أبرز لاعبي الجولف العالميين المشاركين في بطولة هيرو كاب إحدى جولات دي بي وورلد العالمية، ونتمنى التوفيق للجميع».

واختتم قائلاً: «ستكون أبوظبي على موعد مع استقطاب أبرز نجوم العالم في رياضة الجولف المشاركين في بطولة هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف، والنسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي ستقام في الفترة ما بين 19 - 22 يناير في ياس لينكس في جزيرة ياس، ما يعكس الانتشار الواسع لرياضة الجولف في أبوظبي والإمارات خصوصاً، والمنطقة بشكل عام».