الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«هيرو كاب» تدشن انطلاقة الموسم الجديد لجولة «دي بي ورلد»

عارف العواني
12 يناير 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
رئيس الدولة: الإمارات تُرسِّخ العمل الإنساني

تنطلق جولة «دي بي ورلد» للجولف في العام الجديد 2023 من بوابة بطولة «هيرو كاب»، التي ستقام في نادي أبوظبي للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العالميين، الذين يتنافسون بنظام الفرق بقيادة نجوم الفريق الأوروبي لكأس رايدر العريق.
وتم اعتماد قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون في فريقي «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وأيرلندا»، في النسخة الأولى من هذه البطولة، اختارهم لوك دونالد «كابتن» الفريق الأوروبي في كأس رايدر، وقائدا البطولة تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري.
وبدأ يوم أمس الأول «الثلاثاء»، وصول اللاعبين المشاركين في البطولة، وتقام اليوم تدريبات استعداداً للمنافسات، فيما تجري قرعة الزوجي اليوم، وتنطلق المنافسات الرسمية للبطولة يوم غدٍ «الجمعة»، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وستكون بطولة «هيرو كاب» الأولى في قائمة أربع بطولات تقام في دولة الإمارات، في بداية هذا العام، إلى جانب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، التي ستقام في نادي ياس لينكس للجولف من 19 إلى 22 يناير، ثم بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» في نادي الإمارات للجولف من 26 إلى 29 يناير، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا من 2 إلى 5 فبراير المقبل.
من جانبه، عبر عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته بانطلاق البطولة الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، وقال: «تسعدنا استضافة الأحداث الدولية المعتمدة في أجندات الاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، ما يدل على الثقة التي اكتسبتها أبوظبي، لتصبح عاصمة عالمية للرياضة، ومكاناً مثالياً لإقامة مختلف الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى».
وأضاف قائلاً: «نرحب بنخبة من أبرز لاعبي الجولف العالميين المشاركين في بطولة هيرو كاب إحدى جولات دي بي وورلد العالمية، ونتمنى التوفيق للجميع».
واختتم قائلاً: «ستكون أبوظبي على موعد مع استقطاب أبرز نجوم العالم في رياضة الجولف المشاركين في بطولة هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف، والنسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي ستقام في الفترة ما بين 19 - 22 يناير في ياس لينكس في جزيرة ياس، ما يعكس الانتشار الواسع لرياضة الجولف في أبوظبي والإمارات خصوصاً، والمنطقة بشكل عام».

دي بي ورلد
أبوظبي
الإمارات
نادي أبوظبي للجولف
عارف العواني
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©