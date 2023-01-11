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الرياضي

أندريتي يتهم ملاك «الفورمولا-1» بالجشع

أندريتي يتهم ملاك «الفورمولا-1» بالجشع
12 يناير 2023 00:57

واشنطن (رويترز)

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وصف مايكل أندريتي ملاك فرق «الفورمولا-1» بأنهم «جشعون»، وقال إنهم يضعون مصالحهم الشخصية قبل الرياضة، وذلك في مواجهة ردود فعل فاترة على محاولته الانضمام للبطولة بفريق أميركي كامل.
وجاء رد «الفورمولا-1» فاتراً يوم الخميس الماضي، تجاه الإعلان عن محاولة فريق أندريتي جلوبال المملوك لمايكل أندريتي وشركة كاديلاك التابعة لجنرال موتورز تكوين الفريق رقم 11 في البطولة. ورد أندريتي، الذي يسعى منذ سنوات طويلة للمشاركة بفريق في «الفورمولا-1»، في مقابلة مع فوربس، قائلاً: إن هذا الاستقبال الفاتر يرجع إلى «الجشع»، والأمر كله يتعلق بالمال.

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