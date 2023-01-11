470 ألف درهم جوائز سباق أبوظبي للخيول

عصام السيد (أبوظبي)

ينظم مضمار أبوظبي مساء اليوم، حفل سباقه السابع لهذا الموسم، والذي يتألف من 6 أشواط، خُصصت للخيول العربية، ما عدا الختام، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 470 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول لمسافة 2200 متر على لقب ديرفيلدز، البالغة جائزته 80 ألف درهم لخيول الإنتاج المحلي بمشاركة 12 خيلاً، يبرز منها «تاجر»، الفائز في آخر مشاركة بالشارقة، و«متحدي»، الفائز في العين الموسم الماضي، بالإضافة إلى «عزيزة» و«أيه إف فخامة».

وبمشاركة 14 خيلاً، ينطلق الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب ذا جاليريا، البالغة جائزته 80 ألف درهم، ويسعى للفوز به «ايه اف غيار»، و«أيه إف كالنور» وهناك «جاب حداد»، الذي لن يكون صيداً سهلاً.

ويسعى «استثمار فيصل» لتحقيق فوزه الأول، حين يخوض تحدي الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغة جائزته 70 ألف درهم، وبنفس الحظوظ يعول المدرب سهيل المزروعي على «بيور الغربية» لتحقيق أول انتصار في مسيرته، ولا يمكن تجاهل «تشينو».

ويتوقع أن يشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب «مزيد»، البالغة جائزته 80 ألف درهم تنافساً قوياً، ويضم الشوط الجواد «شجاع مسقط»، الفائز في آخر مشاركة بذات المضمار، بجانب رفيقه «أيه أس قوت» صاحب الثلاثية هذا الموسم، وهناك الفرس «بشرى»، التي خسرت المركز الأول بفارق ضئيل في مشاركتها الأخيرة، كما يبرز «جولد سيلفر»، و«مجالس».

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب دلما البالغة جائزته 80 ألف درهم، لخيول المبتدئة، ويبرز منها «هبة» و«أي اس بدور»، إلى جانب «بسام الوثبة» و«أر بي تراينج أتاتشد».

ويختتم الحفل بالسباق الوحيد المخصص للمهجنة وتتنافس فيه 14 خيلاً، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب مركز التجارة العالمي، البالغ جائزته 80 ألف درهم، ويتصدر الترشيح «باليفاير» صاحب الوزن الأعلى في انطلاقة خامسة له للإسطبل الجديدة، وكان ابن «شمردل» الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، قد حقق فوزين في أيرلندا لجودلفين وميك هالفورد، وينافس بقوة على اللقب «تشوزن مارك» و«بيلوجا» و«جرين تيم».