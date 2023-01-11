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«أبيض الشباب» يُقيم معسكراً داخلياً في دبي

«أبيض الشباب» يُقيم معسكراً داخلياً في دبي
11 يناير 2023 20:19

 
دبي (الاتحاد)

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بدأ منتخب الشباب لكرة القدم، معسكره الداخلي في دبي، والذي يستمر إلى 20 يناير الجاري، ويخوض «الأبيض الشاب» خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية أمام الهند والصين.
ويلعب المنتخب أولى مبارياته الودية أمام نظيره الهندي يوم 16 يناير على ملعب ذياب عوانة في اتحاد الكرة بدبي، بعد ذلك يواجه منتخب الصين للشباب في مباراتين متتاليتين يومي 18 و20 يناير على الملعب ذاته.
وتضم قائمة منتخب الشباب لهذا المعسكر 25 لاعباً، وهم: عبدالرحمن طلال، خميس ناصر، زايد سلطان، ياسر علي «الوحدة»، أحمد مال الله، ماجد المهيري، خليفة خميس «شباب الأهلي»، فهد جاسم، مايد سعيد، ضاري فهد، حمدان الحمادي «الشارقة»، عبدالله المنصوري «خورفكان»، أحمد نبيل «دبا»، راشد المزروعي، ربيع سالمين، أحمد العبيدلي، محمد خالد «الوصل»، عيد الحمادي، سيف خالد «العين»، سعود البلوشي «الإمارات»، زايد فدعق، محمد الوافي، مبارك بني زامة «الجزيرة»، أحمد الشمري «النصر»، حمد المقبالي «الفجيرة».
 

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