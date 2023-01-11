الوصل يحصد ثنائية «الحُر» في «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

رسمت منافسات «الحر» و«شاهين» أروع المستويات القوية بمشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم، وستختتم البطولة بإقامة منافسات الناشئين يوم 14 يناير الجاري، بواقع 8 أشواط مخصصة لفئات تبع وجير تبع.

وشهد الشوط الرئيسي الأول مفتوح فرخ في منافسات «الحر»، تفوق فريق الوصل بالطير «منيف» قاطعاً المسافة بزمن 20,323 ثانية، وأكمل الوصل السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى، بحصول طيره «المثلم» على المركز الثاني بزمن 20,641 ثانية، وجاء «إتش 77» ثالثاً بـ 21,068 ثانية.

وفي الشوط الأول مفتوح جرناس، تفوق فريق الوصل أيضاً بالحصول على المركزين الأول والثاني، بالطير «المتنبي» بزمن 19,413 ثانية، والطير «ذهب» بـ 20,440 ثانية، وجاء ثالثاً منصور علي الكتبي بالطير «13008» بـ 20,719 ثانية.

وكسب سلطان أحمد الفلاسي الشوط الرئيسي الثاني مفتوح فرخ، بالطير «كيه 1» بزمن 21,542 ثانية، يليه عبد العزيز الموسى بالطير «الأصلي» بـ 22,130 ثانية، ثم ثالثاً سالم بن حميد الزرعي بالطير «55» بـ 22.156 ثانية.

وفي الشوط الرئيسي الثاني مفتوح جرناس، حقق القطري محمد ماضي الهاجري المركز الأول بالطير «ذرب» بزمن 21,514 ثانية، يليه فريق «إف 3» بالطير «إتش 52» بـ 21,752 ثانية، وثالثاً سويدان بن دميثان بالطير «نون» بـ 21,766 ثانية، وفي منافسات «شاهين»، كسب فريق «إم 7» الشوط الرئيسي الأول فرخ، بالطير «مرابط» بزمن 18,742 ثانية، يليه ثانياً سعيد عتيق الرميثي بالطير «عبث» بـ 19,448 ثانية، وثالثاً فريق الوصل بالطير «إس 44» بـ 19,743 ثانية.

وتفوق سعيد عتيق الرميثي في الشوط الرئيسي الأول جرناس، بالطير «12» بزمن 21,407 ثانية، يليه سعيد هلال المنصوري بالطير «الضايع» بـ 21,567 ثانية، وثالثاً فريق «إم 7» بالطير «إس 3» بـ 21,781 ثانية.

وفي الشوط الرئيسي الثاني فرخ، تفوق فريق الفرسان، بالطير «إس إس 1» بزمن 20,320 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «إس إتش 30» بـ 20,491 ثانية، ثم راشد نواف المطروشي بالطير «إس إتش 13» بـ 21,173 ثانية، وكسب السعودي حميد بن برغش المنصوري الشوط الرئيسي الثاني جرناس، بالطير «الصغيرة» بزمن 20,658 ثانية، يليه عمران فالح النعيمي بالطير «الحاسم» بـ 20,926 ثانية، ثم سعيد هلال المنصوري بالطير «عناد» بـ 20,956 ثانية.