«ياس منصور» يحلِّق بكأس ولي عهد الشارقة

عصام السيد (الشارقة)

حلق الجواد «ياس إكس منصور» لمحمد عبد الحميد عبد اللطيف طه، بسباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، كما توج الجواد «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء الرفاعي، بطلاً لكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في السباق الخامس الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية، البالغة جوائزه 560 ألف درهم، برعاية مركز دبي العقاري، وسلسلة الإمارات لسباقات السرعة.

وفاز «ياس إكس منصور» بإشراف خليفة النيادي وقيادة سيف البلوشي اللذين حققا ثنائية في كأس سمو ولي عهد الشارقة، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي، لمسافة 1200متر (هيبة)، وتصل جوائزه إلى 200 ألف، وسجل البطل 1:19:57 دقيقة.

وتوج «رود بلوك» بإشراف أسامة الرفاعي، وقيادة أوسكار شافيز، بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم (برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة) وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1200 متر (شروط)، وجوائزه 200 ألف درهم، وسجل البطل 1:10:63 دقيقة.

وكان «جاب العفريت» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي وقيادة ريتشارد مولن، قد نال جائزة الشوط الأول (برج الخور - دبي) برعاية مركز دبي العقاري، لمسافة 1200متر (تكافؤ) قبل تأجيل بقية الأشواط يوم السبت الماضي بسبب الأمطار الغزيرة، وسجل البطل 1:20:71 دقيقة.

وخطف «ديزرت» لسالم حسن الحوسني، بإشراف خليفة النيادي وقيادة سيف البلوشي فوزاً صعباً في الشوط الثاني (الياسمين) برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، لمسافة 2000 متر، وسجل البطل 2:23:42 دقيقة.

وحصد «زاجر الوثبة» للوثبة للسباقات بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة فرناندو جارا، جائزة الشوط الثالث (الفردوس) برعاية مركز دبي العقاري وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 متر، ومسجلاً 2:00:02 دقيقة.

وتوج الجواد «كدر» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف سالم الكتبي وقيادة ريتشارد مولن، بجائزة الشوط الرابع«بالما سبرينج» برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 2700 متر، وسجل البطل 3:10:89 دقيقة.

شهد منافسات السباق وتوج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، مدير عام النادي.