«الأولمبي» يواجه «الأوزبكي» ودياً



الفجيرة (الاتحاد)



يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم غداً «الخميس»، مباراته الودية الثانية أمام أوزبكستان، بملعب نادي الفجيرة.

وتأتي المباراة ضمن برنامج معسكر «الأبيض الأولمبي» الذي انطلق يوم 3 يناير الحالي، ويختتم الخميس، وكذلك في إطار حرص الجهاز الفني للمنتخب على تجربة اللاعبين الذين انضموا لصفوفه خلال المعسكر الحالي والمعسكرات السابقة، من أجل اختيار المجموعة المناسبة التي تُمثل «الأبيض الأولمبي» في المنافسات الكروية المقبلة، أبرزها بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية.

ولعب منتخبنا الأولمبي مباراته الودية الأولى أمام أوزبكستان، وانتهت لمصلحة المنتخب الضيف بهدفين.

