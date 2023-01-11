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كيميتش يشيد بدور «الأبناء» في «التعافي من المونديال»!

كيميتش يشيد بدور «الأبناء» في «التعافي من المونديال»!
11 يناير 2023 17:00

الدوحة (د ب أ)
قال جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم: إن أبناءه ساعدوه في التأقلم مع خروج المنتخب الألماني المبكر من بطولة كأس العالم، التي أقيمت بقطر الشهر الماضي، من دور المجموعات.
وقال كيميتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم في المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في الدوحة: لم أقع بالضرورة في حفرة، أعتقد أيضاً أن هذا بفضل أبنائي الثلاثة، لديك أشياء أخرى لتفعلها.
وأضاف: التصريحات بعد المباراة كانت عاطفية، كانت لدينا أهداف كبيرة، ولكنها انتهت مبكراً مجدداً، الأمر مؤلم للغاية لأنك لا تحصل على فرص عديدة مع المنتخب الوطني.
وبعد الخروج المبكر في عام 2018 بروسيا، خرجت ألمانيا مرة أخرى من دور المجموعات بمونديال قطر، حيث إن الفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة لم يكن كافياً بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل مع إسبانيا. في ذلك التوقيت، تحدث كيميتش عن أصعب يوم في حياته كلاعب، وقال إنه كان خائفاً قليلاً من الوقوع في حفرة، متطلعاً للنصف الثاني من الموسم مع بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، قال إن الفريق لديه مهام صعبة قادمة، وبشكل واضح في دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي بايرن مع باريس سان جيرمان في دور الـ16.
وقال: علينا أن نبحث عن الانتصارات مرة أخرى، لدينا مباراة صعبة خارج ملعبنا أمام لايبزج نبدأ بها، وستكون اختباراً لنا، هدفنا هو الاستمرار في تحقيق الانتصارات.

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