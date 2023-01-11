60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»



رضا سليم (دبي)



تعود بطولة الشارقة للطيران الشراعي من جديد، بعد توقف لسنوات عدة بسبب جائحة كورونا، حيث تنطلق النسخة الرابعة «الجمعة» بمنطقة جبل الفاية، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 60 طياراً من 20 دولة، وتشهد البطولة مشاركة العنصر النسائي في المنافسات للمرة الأولى.

وكشف اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الشارقة الرياضي، وحضره عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، مدير اللجنة المنظمة العليا، ومحمد يوسف المازمي أمين عام الاتحاد نائب مدير اللجنة المنظمة العليا، وعبيد المنصوري مدير البطولة.

وأكد عيسى هلال الحزامي، أن النسخة الرابعة ستشهد تطوراً لافتاً كماً وكيفاً، وسعداء بعودة منافسات البطولة، ونتمنى أن تشهد مشاركة نجوم عالميين وحضوراً جماهيرياً كبيراً، مشيداً بتضافر جهود الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة تدفع الجميع للتفاؤل بنجاحات غير مسبوقة.

ووجه نصر النيادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة وتوجيهاته الكريمة إلى كافة الهيئات لدعم وإنجاح البطولة، وقال: الجهود الكبيرة التي تقدمها الهيئات الحكومية والخاصة بالشارقة مقدرة، وعلى رأسهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الداعم للبطولة منذ ولادتها قبل 4 سنوات، وخص بالشكر مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وهيئة الإنماء والتسويق السياحي والتجاري بالشارقة وبلدية الشارقة وشرطة الشارقة، والشكر كل الشكر إلى كل يد امتدت لدعم الحدث.

وقال يوسف حسن الحمادي: نأمل أن نحقق الأهداف السامية التي أقيمت البطولة من أجلها، خاصة أنها تقام في أجمل موقع تشهده بطولات الطيران الشراعي «جبال الفاية» التي تجسد الطبيعة الساحرة لإمارة الشارقة، ونتمنى أن نضيف نجاحات جديدة للبطولة التي تدخل نسختها الرابعة.

وأكد محمد يوسف الأمين العام للاتحاد، أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة العنصر النسائي، كما أن عدد المشاركين، وعدد الدول ارتفع بشكل ملحوظ، بسبب روعة المكان وطقس الإمارات الرائع، متمنياً أن يكون الجميع عند حسن الظن بهم.

وتناول عبيد المنصوري مدير البطولة الجوانب الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أن فتح باب التسجيل بدأ في الخامس من ديسمبر الماضي، حيث تم تسجيل كل من انطبقت عليهم الشروط من الجنسين، منوهاً إلى أن البطولة ستنطلق «الجمعة»، وتستمر ثلاثة أيام، وهناك خطة بديلة إذا زادت سرعة الرياح.