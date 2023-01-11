السعودية وعُمان.. «السباق المشتعل»

معتصم عبدالله (دبي)



تبدو المنافسة على أشدها بين منتخبي السعودية وعُمان لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 25»، في المواجهة المرتقبة مساء الغد «الخميس» على ملعب الميناء بمدينة البصرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للمجموعة الأولى، والتي تشهد في ذات التوقيت مواجهة العراق واليمن.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام عُمان، مقابل 3 نقاط للسعودية، في حين بقي رصيد اليمن خالياً من النقاط، ويدخل «الأحمر» بفرصتي الفوز أو التعادل لحسم التأهل المباشر، فيما تتوقف حظوظ «الأخضر الشاب» على الفوز لضمان التأهل المباشر، أو التعادل شريطة خسارة العراق «المتصدر» أمام اليمن بفارق أكثر من هدفين.

وبعيداً عن حسابات التأهل، يبدو التفوق بلغة الأرقام في المشاركات السابقة لمصلحة «الأخضر»، بالفوز في 13 مباراة من أصل 15 جمعت المنتخبين على صعيد كأس الخليج، فيما سيكون فوز «الأحمر» على «الأخضر» للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين بمثابة «فأل خير» للجماهير العُمانية.

وعرف منتخب عُمان طريق الفوز أمام السعودية في «كأس الخليج» مرتين فقط، غير أن «الأحمر» تُوج باللقب في المرتين، الأولى في نسخة «خليجي 19»، والتي استضافها في 2009 بالفوز في النهائي بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، والثانية في الدور الأول لمنافسات «خليجي 23» بالكويت 2017، قبل أن يكمل طريقه ويتوج باللقب الثاني على حساب الإمارات بركلات الترجيح 5-4.

وعبر الكرواتي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان عن جاهزية «الأحمر»، وقال في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: جاهزون ومتفائلون بالتأهل، ندرك أن المباراة ستكون صعبة، ونتذكر جيداً المواجهة الأخيرة بين المنتخبين في «خليجي 24»، والتي انتهت بفوز السعودية 3-1.

في المقابل، أكد أحمد الرويعي المدرب المساعد لمنتخب السعودية طي صفحة الخسارة 0-2 أمام العراق في الجولة الماضية، وقال: استعداداتنا جيدة للمباراة أمام المنتخب العُماني الذي نحترمه كثيراً، ونثق في إمكانات لاعبي «الأخضر» المتوجين بأبطال آسيا تحت 23 عاماً».