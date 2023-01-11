«رفع الأثقال» يُجهز لاعبيه لـ«آسيوية» كوريا و«عالمية» السعودية

دبي (وام)

يكثف اتحاد رفع الأثقال استعداداته ودعم لاعبيه قبل المشاركة في البطولتين الآسيوية في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل، وبطولة العالم في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل.

وشهد الأسبوع الماضي حصول لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على 15 ميدالية ملونة خلال منافسات بطولتي «غرب آسيا»، و«كأس قطر»، حيث أقيمت البطولتان بشكل متزامن في الدوحة، (كأس قطر للأندية والمنتخبات) و(غرب آسيا للمنتخبات فقط).

وأكد حمد العجمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، المدير الفني للمنتخب، أن الاتحاد يواصل العمل من أجل تجهيز لاعبيه للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة الآسيوية والعالمية، حيث تعد البطولتان مؤهلتين بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024.

وأضاف: «طموحنا كبير في حصد المزيد من النقاط للاعبينا من خلال مشاركاتهم الخارجية، ضمن خطة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تتصدر لاعبة المنتخب الوطني مي مدني قائمة أبرز اللاعبات المرشحات للتأهل إلى الأولمبياد، وذلك بعد حصولها على رعاية من اللجنة الأولمبية الوطنية، وهي لاعبة مخضرمة نالت المركز الأول في غرب آسيا».

وتابع: «نهدف لتأهيل لاعبين ولاعبتين لأولمبياد باريس، وهو حلم ليس بالبعيد، وسنواصل تكثيف الجهود من أجل تحقيقه». وأكد حمد العجمي أنه تم الاتفاق على إقامة معسكرات داخلية، في العديد من إمارات الدولة، وفي حال الحاجة إلى معسكر خارجي ستتم إتاحته على الفور، لافتاً إلى أن المعسكرات ستكون قبل انطلاقة البطولة العالمية أو الآسيوية بشهر.