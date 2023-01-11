كاساس: حلمنا النهائي واللقب



بغداد (د ب أ)



قال الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، إن مواجهة اليمن، في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج «خليجي 25»، لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال كاساس: منتخب اليمن كان أفضل في اللقاء الثاني، أكثر تنظيماً، كانوا الأفضل أوقاتاً كثيرة، وكان لديهم فرصة للتعادل في آخر الوقت، فريق قوي ولن يكون لقاء سهلاً.

وكان المنتخب اليمني خسر في أول مباراتين أمام السعودية صفر-2 وأمام عُمان 2-3، فيما تعادل منتخب العراق مع نظيره العُماني سلبياً في الجولة الأولى، قبل أن يفوز على المنتخب السعودية بهدفين.

وأضاف كاساس: اليمن لعب جيداً أمام عُمان، يجب علينا اللعب بنسق مرتفع، سنعمل على الضغط العالي، ومع امتلاك الكرة سأعمل على التركيز على عامل السرعة.

وقال: نرغب في الفوز، ولا نملك أية أفضلية على أحد، المباريات مهمة وصعبة، الفوز على اليمن سيعطينا دفعة إلى الأمام بشكل جيد.

وقال كاساس: لم أقل إن البطولة غير مهمة، هي رغبة، ولكنها ليست هدفاً يجب تحقيقه، دائماً نريد الفوز هذا شيء أكيد، سنغير في التشكيلة، لقد لعبوا بشكل متتال، المباراة الماضية كانت صعبة، سيكون هناك تغييرات في التشكيلة.

وعن أداء أسو رستم، لاعب الفريق، قال كاساس: سعيد برستم قدر سعادتي بجميع اللاعبين، كلهم يؤدون بشكل جيد، كلهم سيشاركون كما ذكرت لهم، رستم يستحق أن يكون أساسياً، ولكن لكل مباراة تشكيلها المناسب، وبالطبع لن أعلن التشكيل الآن، ولكن من سيشاركون كلهم مهمون وسيصنعون الفارق. وأضاف: أتحدث دائماً مع اللاعبين عن الجانب الخططي، عرضنا فيديوهات فردية على كل لاعب منفرداً لتصحيح الأخطاء، نحاول تصحيح الأخطاء مع كل مباراة، هناك اجتماعات فيديو مكثفة، وهم يتفهمون بشكل جيد ويتطورون. واختتم تصريحاته قائلاً: لا يهمني من أواجه، حلمنا الوصول إلى النهائي، ونرغب في تحقيق اللقب، مواجهة البحرين أو قطر ستكون جيدة لأنها منتخبات قوية، وأتمنى الفوز في النهائي، الآن نفكر في اليمن فلم نتأهل بعد، في رأسنا الآن اليمن فقط.

من جانبه قال اللاعب أمير العماري: البطولة فرحة كبيرة، لأننا نلعب أمام جمهورنا الكبير وله كل الشكر، فزنا على السعودية في لقاء صعب، كل مباراة صعبة، وسنقدم أفضل ما لدينا لإسعاد جمهورنا.

وأضاف: مستعدون للقاء اليمن، هو فريق جيد ومتطور، لم يكن محظوظاً، لم يسجلوا رغم الأداء الجيد، سنحاول امتلاك الكرة لنصعب عليهم المباراة.