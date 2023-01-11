110 صناع قرار يتنافسون في «مديري الجولف»

دبي (الاتحاد)

يتنافس 110 مديرين تنفيذين من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة يوم غدٍ «الجمعة» في النسخة السادسة من «بطولة مجلس دبي الرياضي للمديرين التنفيذيين للجولف»، التي تنظمها شركة «سبورتس تو بيزنيس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ملاعب نادي إلس للجولف بمدينة دبي الرياضية، والتي تشكل منصة لتعزيز فرص العمل والتعاون واستقطاب الشركات الكبرى للعمل في المنطقة، إلى جانب كونها بطولة متخصصة في رياضة يمارسها معظم المسؤولين في الشركات ورجال الأعمال والمشاهير في العالم.

ويبدأ صناع القرار من مختلف المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية المشاركين في البطولة بالتنافس في واحد من أجمل ملاعب الجولف على 18 حفرة عشوائية، ومن ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربع رميات، ويتم بعدها التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية، وتبدأ الضربة الأولى في المنافسات في الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ويتأهل 12 لاعباً من الفائزين في البطولة للمشاركة في البطولة الوطنية للجولف في الإمارات التي تقام في شهر أكتوبر المقبل المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم للجولف للهواة «السباق إلى بوكيت»، كما سيحصل الفريق الفائز في البطولة على بطاقة للعب في نسخة البطولة بالهند.

وساهم النجاح الكبير الذي حققه تنظيم بطولة المديرين التنفيذيين للجولف منذ إطلاقها في دبي إلى تنظيم نسخ جديدة من هذه البطولة في الهند وسنغافورة وكينيا والفلبين، كما يعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون شركة سبورتس تو بزنس للحدث على تنظيم 70 فعالية جولف مختلفة طوال العام بما يحقق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها نشر ممارسة رياضة الجولف في الدولة وتقديم بطولات وأحداث مميزة تليق بمكانة دبي وأيضاً الاستفادة من ملاعب الجولف الرائعة الموجودة في دبي، ومن أبرزها ملعب إلس في مدينة دبي الرياضي مستضيف منافسات البطولة.

وتجمع هذه البطولة الرائدة بين الرياضة والسياحة الرياضية والاستثمار من خلال تعزيز العلاقات بين المديرين التنفيذيين وصناع القرار في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، حيث تشكل البطولة فرصة للتلاقي والتباحث والتعاون بين الشركات وتعزيز نمو قطاع الأعمال من خلال الرياضة.

وتقام البطولة برعاية (بنك أبوظبي الأول - الراعي الذهبي) وأكيوراسي وإبسيلون وآرو الشرق الأوسط (الرعاة الفضيون) والمركز الميكانيكي للخليج العربي وبابا جونز وإي جولف ميغاستور (الرعاة البرونزيون)، وتواصل البطولة أداء دورها المجتمعي من خلال دعم مبادرة (ريد بالون) لدعم الصغار والشباب وتعزيز مساهمتهم في المجتمع، من خلال العديد من المبادرات المخصصة لتطوير المهارات والصحة والنشاط للأطفال الصغار.