منتخب الجودو ينتظم في معسكر بلغاريا

أبوظبي (الاتحاد)



انتظم منتخب الجودو في معسكر الإعداد البدني في بلغاريا، والذي يستمر 20 يوماً، بمشاركة العديد من منتخبات العالم، استعداداً لبطولة باريس جراند سلام لعام 2023، والتي تقام 4 و5 فبراير المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تقدمت 65 دولة لخوض البطولة الكبرى، من بينها 5 منتخبات عربية، ممثلة في الإمارات، والبحرين، والسعودية، ولبنان والعراق، ويظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى 3 فبراير المقبل. حسب لائحة البطولة.

وانتظمت بعثة منتخبنا في معسكر بلغاريا بمشاركة 6 أفراد منهم لاعبتان و4 لاعبين، وهم ميثاء النيادي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو التان تحت 57 كجم، وجورام أرام تحت 66 كجم، وتلال شفيلي تحت 81 كجم، وجريجوري أرام تحت 90 كجم، وظفار كوسوف الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، بالإضافة إلى المدرب فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بباريس.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، عقب اتصال بالتميمي، أن تغييراً طفيفاً طرأ على برنامج إعداد منتخبنا الذي يستمر في معسكر بلغاريا حتى 20 يناير الحالي، وتعقبه المشاركة في المعسكر الدولي في بلجيكا من 25 يناير إلى 2 فبراير المقبل، موعد السفر إلى باريس للمشاركة في البطولة التي تشهد مشاركة أبرز منتخبات العالم.