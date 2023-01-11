الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب الجودو ينتظم في معسكر بلغاريا

منتخب الجودو ينتظم في معسكر بلغاريا
11 يناير 2023 14:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مصابون في هجوم بسكين استهدف محطة بباريس
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد جمهورية بلغاريا


انتظم منتخب الجودو في معسكر الإعداد البدني في بلغاريا، والذي يستمر 20 يوماً، بمشاركة العديد من منتخبات العالم، استعداداً لبطولة باريس جراند سلام لعام 2023، والتي تقام 4 و5 فبراير المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تقدمت 65 دولة لخوض البطولة الكبرى، من بينها 5 منتخبات عربية، ممثلة في الإمارات، والبحرين، والسعودية، ولبنان والعراق، ويظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى 3 فبراير المقبل. حسب لائحة البطولة.
وانتظمت بعثة منتخبنا في معسكر بلغاريا بمشاركة 6 أفراد منهم لاعبتان و4 لاعبين، وهم ميثاء النيادي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو التان تحت 57 كجم، وجورام أرام تحت 66 كجم، وتلال شفيلي تحت 81 كجم، وجريجوري أرام تحت 90 كجم، وظفار كوسوف الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، بالإضافة إلى المدرب فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بباريس.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، عقب اتصال بالتميمي، أن تغييراً طفيفاً طرأ على برنامج إعداد منتخبنا الذي يستمر في معسكر بلغاريا حتى 20 يناير الحالي، وتعقبه المشاركة في المعسكر الدولي في بلجيكا من 25 يناير إلى 2 فبراير المقبل، موعد السفر إلى باريس للمشاركة في البطولة التي تشهد مشاركة أبرز منتخبات العالم.

اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
بلغاريا
باريس
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©