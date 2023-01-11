«الأبيض».. الحصاد الأسوأ في 43 عاماً!



معتصم عبدالله (دبي)



وضعت الخسارة الثانية على التوالي لمنتخبنا الوطني في «خليجي 25» بالبصرة العراقية، أمام الكويت 0-1، «الأبيض» أمام أضعف محصلة مشاركة في كأس الخليج، على مدار أكثر من 43 عاماً، منذ «النسخة الخامسة» لكأس الخليج، والتي استضافتها للمفارقة العراق للمرة الأولى في 1979.

وتكبد «الأبيض» خسارة ثانية على التوالي أمام «الأزرق» بنتيجة 0-1، على ملعب الميناء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، بعد الأولى أمام البحرين 1-2، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة «من دون رصيد»، في انتظار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة أمام قطر الجمعة المقبل على ملعب الميناء، وتصدرت البحرين المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من قطر والكويت.

ووضعت الخسارة أمام الكويت، «الأبيض» على أعتاب الوداع المبكر لـ «خليجي 25» من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي، حيث تبدو حسبة التأهل إلى نصف النهائي معقدة على صعيد الأهداف، في ظل حاجة المنتخب إلى الفوز على قطر في الجولة الأخيرة، وانتظار خسارة الكويت أمام البحرين.

وبعيداً عن فرص التأهل الضئيلة، عادل «الأبيض» في «خليجي 25» بالبصرة أسوأ انطلاقة، في مشوار مشاركاته الخليجية، منذ النسخة الخامسة بالعراق 1979، والتي شهدت أيضاً خسارتين على التوالي في الجولتين الأولى أمام السعودية 1-2، والثانية أمام البحرين 0-3، قبل أن ينهي مشوار المشاركة في البطولة التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد في المركز السادس.

وشهدت النسخ التالية لكأس الخليج منذ 1979 وحتى «خليجي 24» في قطر 2019، نجاح «الأبيض» في حصد نقطة على الأقل، بنهاية الجولة الثانية في كل المشاركات، وصولاً إلى «الظهور الباهت» في النسخة الحالية لـ «خليجي 25» بالبصرة.

وتفاوت حصاد «الأبيض» من النقاط بنهاية الجولة الثانية في المشاركات التي أعقبت «خليجي 5»، ما بين الحصول على نقطة على الأقل، و«العلامة الكاملة» برصيد 6 نقاط «4 نقاط في النسخ التي سبقت 1986»، وشملت 5 مشاركات في نسخ «خليجي 6» بالإمارات 1982، و«خليجي 7» في عُمان 1984، و«خليجي 9» بالسعودية 1988، و«خليجي 14» بالبحرين 1998، وصولاً إلى «خليجي 13» بالبحرين 2021 والذي شهد التتويج باللقب الثاني والأخير.

في المقابل، حصد الأبيض 4 نقاط «من فوز وتعادل» بنهاية الجولة الثانية في ثلاث مشاركات أخرى في «خليجي 12» «الوصيف»، و«خليجي 19» الدور الأول، و«خليجي 23» بالكويت «المركز الثالث».