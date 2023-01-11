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الشارقة يُطلق مبادرة «لاعب الشهر»

الشارقة يُطلق مبادرة «لاعب الشهر»
11 يناير 2023 12:00

الشارقة (وام)
أطلقت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، مبادرة جديدة تستهدف تطوير أداء لاعبي المراحل السنية لكرة السلة، على المستويات الفنية والبدنية والشخصية، من خلال تخصيص جائزة لأفضل لاعب في الشهر سيتم منحها للأفضل فنياً وسلوكياً.
وتحرص الإدارة على تطوير قطاعات لعبتي كرة اليد وكرة السلة باستمرار، الأمر الذي انعكس على نتائج الفرق، وسيطرة النادي على جميع بطولات المراحل السنية، والحصول على درع التفوق العام في أكثر من موسم.
وعقدت أكاديمية كرة اليد في النادي اجتماعها الشهري، الذي ناقشت خلاله خططها للأجهزة الفنية والإدارية لفريق براعم النادي، للوقوف على احتياجات، ومتطلبات النجاح، والعمل على صقل قدرات اللاعبين الفنية والسلوكية، حيث تعد الأكاديمية رافداً كبيراً للفريق الأول بالنادي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أجندة المسابقات لبراعم كرة اليد، والاطلاع على مبادرات ومقترحات برامج النادي لاستقطاب وصقل المواهب، من لاعبي المدارس من خلال إشراكهم في الأنشطة والبطولات التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي. 

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ترأس الاجتماع يوسف أحمد، مشرف مراحل كرة اليد بالشارقة ومدير الأكاديمية، بحضور علي المرزوقي مدير فريق الرجال، ومدربي وإداريي فرق أكاديمية كرة اليد بالنادي.

الشارقة
كرة اليد
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