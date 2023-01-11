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«الإمبراطور» يعيد ترتيب الأوراق

«الإمبراطور» يعيد ترتيب الأوراق
11 يناير 2023 11:41

 
مراد المصري (دبي)

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يستغل الوصل فترة التوقف الشتوية الحالية، من أجل ترتيب الأوراق للمرحلة الحاسمة من الموسم، بهدف التمسك بحظوظه في المنافسة على لقبي «دوري أدنوك للمحترفين»، وكأس رئيس الدولة.
وركز «الإمبراطور» على تجديد الدماء في فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية «المقيمين»، بعدما كان أحد أقل الفرق استفادة من هذه الفئة، في الجزء الأول من الموسم، حيث يقترب من ضم «الثنائي» الأرجنتيني لويس شيلشيتنج «20 عاماً»، وجوليان جلافوتشيتش «20 عاماً»، وكلاهما كانا في كولون الأرجنتيني.
ويستغل «الأصفر» الوقت للوصول إلى جاهزية اللاعبين الذين غابوا مؤخراً، وأبرزهم علي سالمين الذي أجرى جراحة تكللت بالنجاح، ويمر حالياً في فترة التأهيل، في محاولة العودة خلال الموسم.
على صعيد آخر، كشفت وسائل الإعلام البرازيلية أن كروزيرو ما زال يحاول التعاقد مع جيلبرتو أوليفيرا مهاجم الوصل، مع السعي للوصول إلى أفضل حل مالي، في ظل المبلغ المرتفع المطلوب للتخلي عن خدماته، ورغم ذلك فإن الفريق الذي تُوج بلقب دوري الدرجة الثانية البرازيلي، لم يفقد الأمل في وجود المهاجم بين صفوفه خلال «الانتقالات الشتوية».

دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
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