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«الحسابات المعقدة» تحكم «سيناريوهات الثانية»!

«الحسابات المعقدة» تحكم «سيناريوهات الثانية»!
11 يناير 2023 11:20

رضا سليم (دبي)

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خليجي 25
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خطفت سيناريوهات المجموعة الثانية في «خليجي 25» الأضواء، سواء في عدم حسم تأهل أو خروج أي من المنتخبات الأربعة رسمياً، على عكس المجموعة الأولى التي خرج منها اليمن، ليكون أول «المودعين» للبطولة، وهو ما أشعل الجولة الثالثة التي تقام غداً، في ظل وجود أمل للمنتخبات الأربعة في التأهل إلى نصف النهائي، وأيضاً مع احتمالية خروج أي منها من الدور الأول، بما فيها البحرين المتصدر برصيد 6 نقاط، والذي لم يحسم تأهله رغم الفوز بـ «العلامة الكاملة» في مباراتين، يليه قطر والكويت في المركزين الثاني والثالث، ولكل منهما 3 نقاط، فيما يأتي «الأبيض» في الترتيب الرابع والأخير، من دون نقاط، والذي يملك هو الآخر فرصة التأهل إلى «المربع الذهبي»، ولكن صعوده يتطلب فوزه على قطر بهدفين، وخسارة الكويت أمام البحرين.
ويأتي السيناريو الأول فوز البحرين على الكويت، وقطر على منتخبنا، ليتأهل المنتخبان ويخرج «الأزرق» و«الأبيض» من الدور الأول، بينما في حالة فوز البحرين على الكويت في الجولة الأخيرة يتأهل «الأحمر» إلى «المربع الذهبي»، وينتظر «الأزرق» مباراة منتخبنا مع قطر، وفي حالة تعادل البحرين والكويت يتأهل البحرين، ويرتبط تأهل الكويت بناء على نتيجة مباراة منتخبنا مع «العنابي»، والحالة الثالثة فوز الكويت على البحرين سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، كون فوز قطر على منتخبنا سيرفع رصيده هو الآخر إلى 6 نقاط، وهو ما يعني أنه بفوز الكويت وقطر سيكون هناك 3 منتخبات لديها 6 نقاط، وفي حالة خسارة الكويت وقطر سيكون هناك 3 منتخبات لديها 3 نقاط ويتأهل البحرين مباشرة، وتكون البطاقة الثانية بين 3 منتخبات.
ويتأهل منتخبنا في حالة الفوز على قطر بنتيجة 3-0 على الأقل، بشرط خسارة الكويت أمام البحرين بأكثر من هدفين، لأن منتخبنا خسر أمام «الأحمر» بهدفين.

البصرة
العراق
الإمارات
البحرين
الكويت
قطر
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