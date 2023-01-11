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الرياضي

موراي.. «الكسر المذهل»!

موراي.. «الكسر المذهل»!
11 يناير 2023 10:34

 
ملبورن (رويترز) 

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حقق آندي موراي، وصيف بطل أستراليا المفتوحة خمس مرات، فوزه الأول أخيراً هذا العام، بعد كسر مذهل للتعادل أمام تشانج تشي تشين 2-6 و6-3 و10-2، ببطولة كويونج الاستعراضية.
وخرج موراي «35 عاماً» بطل ويمبلدون مرتين من الدور الأول ببطولة أديليد الدولية الأسبوع الماضي استعداداً لمنافسات أستراليا المفتوحة، وبدا أنه سيتعرض لهزيمة جديدة، حين خسر المجموعة الأولى أمام منافسه الصيني المصنف 97 عالمياً.
وقاوم اللاعب البريطاني، قبل أن يكسر التعادل بطريقة رائعة ويحسم الفوز خلال أكثر من ساعة.
وقال موراي: سدد تشانج الإرسال ببراعة، لكنني تحسنت تدريجياً.
وعن سبب استمراره في اللعب أضاف: لا زلت أحب ضرب الكرات، أنا محظوظ بأنني يمكنني فعل ذلك في أعلى المستويات، ليس نفس مستواي قبل خمس أو ست سنوات، لكنني أحب هذه الرياضة.
وحقق دومينيك تيم، بطل أميركا المفتوحة السابق، أول فوز له في كويونج بالتفوق على الأميركي فرنسيس تيافو المصنف 17 عالمياً 7-6 و6-2.
وقال اللاعب النمساوي العائد من إصابة خطيرة بالمعصم: إن الفوز، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته، يظهر أنه يمضي في الاتجاه الصحيح.
وعادت المباريات إلى ملاعب خارجية في بطولة أوكلاند المفتوحة عقب اللعب داخل قاعات ودون جماهير بسبب إعصار.
وفي بداية مباريات الدور الثاني انسحب الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، بعد التأخر بمجموعة واحدة أمام الأميركي جينسون بروكسبي بسبب إصابة بالساق.

آندي موراي
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
التنس
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