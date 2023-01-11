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اليونايتد ونيوكاسل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

اليونايتد ونيوكاسل إلى نصف نهائي كأس الرابطة
11 يناير 2023 09:39

 
لندن (أ ف ب) 

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تأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بفوز الأول على تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0، والثاني على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في ربع النهائي.
وافتتح «الشياطين الحمر» التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي أنتوني «21»، فيما أضاف ماركوس راشفورد الثاني والثالث في الدقيقتين 90 و90+4.
في المقابل، أراد نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ودّع كأس إنجلترا السبت الماضي أمام نادٍ من الدرجة الثالثة هو شيفيلد وينزداي 2-1، الثأر لمشجعيه.
وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سيطر «الماجبيز» على ليستر منذ بداية المباراة، وكانت له فرص عدة في أول 25 دقيقة.
لكن رغم ذلك، انتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 60 في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عن طريق دان بيرن، قبل أن يضيف الثاني بهدف البرازيلي جولنتون «72».

كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
ليستر سيتي
راشفورد
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