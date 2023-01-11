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الإنتر.. «التأهل الدرامي»!

الإنتر.. «التأهل الدرامي»!
11 يناير 2023 09:35

باريس (أ ف ب) 

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انتزع الإنتر بطاقة ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، بعد فوزه الدرامي على بارما 2-1 بعد التمديد.
وواجه الإنتر الذي يلعب في الدور المقبل مع أتالانتا أو سبيتسيا، كل المصاعب لإقصاء سادس ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالية الذي كان متسلّحاً بعودة حارسه المخضرم جانلويجي بوفون الغائب منذ الأول من أكتوبر الماضي.
وافتتح الكرواتي ستانكو يوريتش التسجيل للضيوف في الدقيقة 26، ليبقى الإنتر متأخراً ومودعاً للمنافسة حتى الدقيقة 88، عندما أدرك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس التعادل، ليفرض شوطين إضافيين.
وفي الشوط الإضافي الثاني، وبغياب لاعبين عدة عن صفوفه، انترع الإنتر الفوز في الدقيقة 110 عن طريق «البديل» فرانشسيكو أكيربي.

كأس إيطاليا
إنتر ميلان
بارما
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