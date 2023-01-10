6 بطولات في النسخة الأولى من «مهرجان أبوظبي للفروسية»

أبوظبي (وام)

تقام من 11 يناير الجاري إلى 12 مارس المقبل، فعاليات النسخة الأولى من «مهرجان أبوظبي للفروسية 2023»، والذي يشهد إقامة 6 بطولات متنوعة تتمثل في 4 بطولات قفز الحواجز، وبطولتين لجمال الخيول العربية، وذلك في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عُقد في منتجع الفرسان الدولي، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في المهرجان.

وتقام المنافسات من خلال بطولات «الشراع الدولية»، و«كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز»، و«كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز»، و«بطولة جمعية الإمارات للخيول العربية»، و«بطولة الشراع الدولية للخيول العربية»، و«الفرسان الدولية 3- نهائي الخيول للفئات العمرية».

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية ستنظم خلال المهرجان النسخة العاشرة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز من 26 إلى 29 يناير الجاري.

وأعلنت أمنيات الهاجري عن زيادة فئات البطولة لتصبح 20 فئة، وكذلك زيادة قيمة الجوائز المالية لتصبح 800 ألف درهم، احتفالاً بمرور 10 سنوات على انطلاقتها.