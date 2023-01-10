تعديل «روزنامة» موسم سباقات القدرة بسبب «المونديال»

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى اتحاد الفروسية والسباق بعض التعديلات على «روزنامة» سباقات القدرة والتحمل للموسم 2022-2023، وذلك بسبب استضافة الإمارات بطولة العالم للقدرة في 25 فبراير المقبل بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وبناء على ذلك، تم ترحيل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي يقام بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، من 12 فبراير إلى 19 فبراير، وتم تقديم موعد سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات الذي كان من المقرر إقامته بقرية الوثبة 18 فبراير إلى 21 يناير، وكذلك تقديم موعد سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان من 19 فبراير إلى 22 يناير.

وتم أيضاً تقديم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة الذي يشتمل على 4 سباقات، وكان من المقرر أن يقام من 23 إلى 26 فبراير المقبل، ليقام من 25 إلى 29 يناير الجاري.

يشار إلى أن الإمارات قد فازت بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 2022، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية الذي عُقد في نوفمبر الماضي بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي باستضافة بوذيب البطولة الرفيعة، تعزيزاً للمكانة الريادية للدولة بشكل عام وأبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.