«انتباه» تخطف الأضواء في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم، مساء أمس، إقامة تحديات الرموز لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتنافست 1340 مطية في سن الإيذاع على مدار 36 شوطاً، أقيمت في الفترتين الصباحية والمسائية. واستطاعت «انتباه» ملك سعيد جابر عبدالله محمد، أن تحسم معركة كأس الإيذاع الأبكار المفتوح عن جدارة واستحقاق وبتوقيت زمني بلغ 9:01:7 دقائق. وذهبت بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح إلى شعار المجازف محمد عتيق زيتون المهيري بواسطة «الحصان». وأكدت «مبشرة»، ملك مبارك هدي بطي دميثان الشامسي على تميزها، حيث تمكنت حصد كأس الإيذاع الأبكار للإنتاج. وكسب «المشهر» المعركة على بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج، وأهدى مالكه أحمد سلطان الحلامي الناموس.

وتألقت مؤسسات هجن أبناء القبائل من خلال مشاركتها في تحديات سن الإيذاع، التي أقيمت صباحاً، ضمن رابع أيام المهرجان، والتي اقيمت على مدار 20 شوطاً لمسافة 6 كم. وتمكنت «احتفال» ملك محمد سعيد عبيد المزروعي من الظفر بصدارة الشوط الرئيس للإيذاع الأبكار المحليات الانتاج. وظفرت «أسباب» بألوان شعار راشد محمد دحروي العامري بناموس الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات للإنتاج.

وحسم «مهيض» صدارة ثالث الاشواط للإيذاع الجعدان المحليات للإنتاج لمصلحة مالكه محمد سعيد عبيد المزروعي. وكسب «جزاع»، المملوك لـ مكتوم سعيد منانة غدير الكتبي صدارة الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات.

وحصد «شاهين» بشعار حمدان سالم سليمان الدرعي التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وذلك بعد نيله لناموس الشوط الثاني عشر للإيذاع الجعدان المهجنات للإنتاج.

وتتجه الأنظار اليوم إلى مضمار 6 كم بميدان المرموم، الذي يشهد الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا، والتي تقام على مدار 33 شوطاً من بينها أربعة أشواط لهجن الإنتاج المملوكة لهجن أصحاب السمو الشيوخ.