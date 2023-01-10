البحرين يتفوق على قطر ويتصدر «الثانية»



رضا سليم (دبي)



حقق منتخب البحرين الفوز على قطر 2-1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الميناء الأولمبي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية بـ«خليجي 25»، ليرفع رصيده إلى «النقطة السادسة»، ويؤجل حسم بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي من البطولة إلى الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، حيث تجمد رصيد قطر عند «النقطة الثالثة»، وهو نفس رصيد الكويت، ويلتقي في الجولة الأخيرة البحرين مع الكويت، وقطر مع منتخبنا الوطني، وفي حالة فوز الكويت وقطر سيكون هناك 3 منتخبات لديها 6 نقاط، وفي حالة خسارة الكويت وقطر سيكون هناك 3 منتخبات لديها 3 نقاط.

تقدم قطر عن طريق رأسية أحمد علاء في الدقيقة 35، وتعادل للبحرين «البديل» كميل الأسود في الدقيقة 72، وأضاف عبدالله يوسف الهدف الثاني لـ«الأحمر» في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

جاءت المواجهة هادئة في بدايتها، ولم تشكل خطورة حقيقية على المرميين، وشهدت توازناً دفاعياً وهجومياً، ولجأ المدربان إلى اللعب التكتيكي، وإن كانت الأفضلية دانت للبحرين من دون خطورة في ربع الساعة الأول، باستثناء فرصة عبدالله يوسف في الدقيقة 14، بعدها هدأت المواجهة من جديد.

وتشهد الدقيقة 35 الهدف الأول في المباراة لمصلحة قطر، بعدما نجح أحمد علاء، في استغلال عرضية محمد وعد داخل المنطقة، وتقابلها رأسية في مرمى إبراهيم لطف الله، ويعود عبدالله يوسف لإهدار فرصة جديدة، ويسدد محمد وعد كرة رائعة فوق العارضة، وفشلت الحلول البحرينية في الوصول إلى المرمى القطري، في ظل إغلاق المساحات، رغم تحركات علي مدن ومحمد مرهون، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، يحاول «الأحمر» البحريني العودة، إلا أن الانضباط التكتيكي للاعبي قطر منع كل المحاولات، بل تحول «العنابي» إلى الهجوم من الأطراف، عن طريق تحركات تميم مفتاح منصور ومحمد وعد وعمرو سراج، واللعب على العرضيات التي كان ينتظرها أحمد علاء، مع تقدم لاعبي الوسط، وهو ما سبب إزعاجاً كبيراً للخط الخلفي البحريني.

ويعود «الأحمر» في الدقيقة 72 بتسديدة «البديل» كميل الأسود الذي أحرز هدف التعادل، وأعاد المواجهة إلى نقطة التعادل، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، نجح عبدالله يوسف في تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89، ليمنح البحرين الفوز في «الوقت القاتل».