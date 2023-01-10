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إثارة كبيرة في «مهرجان الظفرة» للصيد بالصقور

إثارة كبيرة في «مهرجان الظفرة» للصيد بالصقور
11 يناير 2023 01:03

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق الصقر «ميراج» لفريق دبي بذهبية شوط الجير شاهين - فرخ من منافسات مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور التي انطلقت أمس الأول «الاثنين» بمشاركة 2200 صقر من داخل وخارج الدولة، وحل ثانياً الصقر «56» لسيف بن حريز الفلاسي، فيما جاء ثالثاً في هذا الشوط «جحدر» لحمد أحمد بن مجرن، وفي منافسات شوط الجير تبع - فرخ الذي اختتمت به فعاليات اليوم الأول فاز الصقر «مرشح» لسيف بن حريز الفلاسي بالمركز الأول وتوج بالميدالية الذهبية، فيما حل وصيفاً «المقص» لسيف بن حريز الفلاسي أيضاً، وجاء ثالثاً الصقر «3574» لفريق دبي.

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وأسفرت سباقات اليوم الثاني عن فوز الصقر «حبيب» لعبد الله شامس عتيق العامري بذهبية شوط الجير بيور - فرخ وحل وصيفاً الصقر «يلايس» لسيف بن حريز الفلاسي، وجاء ثالثاً «سمرقند» لمنصور سالم خليفة سويدان الكعبي.
واختتمت منافسات اليوم الثاني بإقامة شوط الجير قرموشة - فرخ وحلق بذهبية هذا الشوط الصقر «545» لفريق دبي، فيما احتل الوصافة الصقر «جي 35» لحميد محمد راشد الطاير، وجاء ثالثاً الصقر «نوير» لحمد عبد الله العرجاني.
وجاءت منافسات اليوم الثاني قوية ومثيرة، حيث لم يتخط الفارق بين بطل الشوط الثاني والوصيف نصف الجزء من الثانية.
وتتواصل اليوم المنافسات لليوم الثالث على التوالي على أن تختتم المسابقة غداً «الخميس».

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