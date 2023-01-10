«صعايب» يهدي «إم 7» رمز القرموشة في «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أشواط «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى 14 يناير الجاري، بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وجاء ختام منافسات «الشيوخ» رائعاً مع قوة الفرق والصقارين المشاركين، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات من أجل تحقيق أفضل الأزمنة للتفوق في الحدث البارز على صعيد هذه الرياضة التراثية العريقة.

وشهدت أشواط القرموشة، اقتناص فريق «إم 7» شوط رمز الجرناس، بوساطة الطير«صعايب» الذي حقق أسرع توقيت هذا الموسم في كافة الأشواط، بزمن 16:465 ثانية، وجاء فريق «إف 3» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «ضو» بـ 16:613 ثانية، والطير «جي 90» بـ 16:640 ثانية.

وتفوق في شوط الرمز فرخ، فريق «إف 3» بالطير «404» بزمن 16:708 ثانية، يليه الظفرة بالطير «جي 317» بـ 16:926 ثانية، ثم «إم 7» بالطير «جي 29» بـ 17:086 ثانية.

وكسب «إف 3» شوط الرئيسي فرخ، بالطير «جي 70» بزمن 17:039 ثانية، يليه «إم 7» بالطير «449» بـ 17:079 ثانية، ثم النيف بالطير «جي 1» ب 17:119 ثانية.

كما تفوق «إف 3» في شوط رئيسي جرناس بالطير «جي 77» بزمن 16:661 ثانية، يليه النيف بالطير «إم 80» بـ 16:687 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «جي 20» بـ 16:771 ثانية.

وكسب النيف شوط النقدي فرخ بالطير «أر 1» بزمن 17:481 ثانية، يليه ثانياً «إم 7» بالطير «448» بـ 17:497 ثانية، ثم اليلايس بالطير «سي 30» بـ 17:518 ثانية.

وفي أشواط بيور جير، كسب «إف 3» شوط الرمز فرخ، بالطير «بي 2» بزمن 16:931 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «13 كم» بـ 17:064 ثانية، وثالثاً «إم 7» بالطير «بي 51» بـ 17:131 ثانية.

وتفوق إف 3 في شوط رمز الجرناس، بالطير «طاغي» بزمن 16:543 ثانية، كما نال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «بي 11» بزمن 16:544 ثانية، وللمفارقة هذا أسرع زمن في جميع أشواط هذه البطولة«، ثم جاء فريق إم 7 بالطير «إكسبو» بـ 16:852 ثانية.

وكسب فريق النيف شوط الرئيسي فرخ، بالطير «بيه 2» بزمن 17:100 ثانية، يليه إف 3 بالطير «12» بـ 17:101 ثانية، وبالمركز الثالث إم 7 بالطير«بي 52» بـ 17:181 ثانية، كما تفوق النيف بشوط الرئيسي جرناس، بالطير «بي 97» بزمن 16:738 ثانية، يليه إف 3 بالمركز الثاني والثالث، بالطير«بي 25» بـ 16:752 ثانية، والطير«بي 64» بـ 16:775 ثانية.

وكسب فريق اليلايس شوط النقدي فرخ، بالطير «أيه 27» بزمن 17:213 ثانية، يليه الظفرة بالطير «إيه 452» بـ 17:573 ثانية، وثالثاً إم 7 بالطير «2» بـ 17:573 ثانية.

وفي ختام المنافسات قام كل من راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والتقاط الصور التذكارية، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.