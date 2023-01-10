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انطلاق بطولتي ولي عهد الشارقة وأحمد بن راشد للخيول اليوم

انطلاق بطولتي ولي عهد الشارقة وأحمد بن راشد للخيول اليوم
11 يناير 2023 01:02

عصام السيد (الشارقة)

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ينظم مضمار الشارقة لونجين اليوم، بطولتي كأس سمو ولي عهد الشارقة للخيول العربية الأصيلة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، التي تم تأجيلها وإعادة جدولة السباقات المتبقية بعد السباق الافتتاحي يوم السبت الماضي، بعد هبوب عواصف رعدية وأمطار غزيرة.
ويبلغ إجمالي جوائز الحفل 560 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري.
وخصص الشوط الخامس (كأس سمو ولي عهد الشارقة برعاية مركز دبي العقاري) للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1200متر «هيبة»، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 200 ألف درهم.
وخصص الشوط السادس (كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل) للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة لمسافة 1200 متر «شروط» وجوائزه 200 ألف درهم.
وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي سيتم تدشين سلسلة الإمارات لسباقات السرعة من مضمار الشارقة خلال الموسم الحالي، وستكون أولى جولات السلسلة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة، والذي تم تغيير مسافته من 1700 متر إلى مسافة السرعة 1200 متر.

كأس ولي عهد الشارقة للخيول العربية الأصيلة
مضمار الشارقة
الإمارات
مضمار الشارقة لونجين
الشارقة
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