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الرياضي

بينتو: الفوز جاء عن جدارة

بينتو: الفوز جاء عن جدارة
10 يناير 2023 21:10

 
البصرة (الاتحاد)

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خليجي 25
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أعرب البرتغالي روي بينتو، مدرب الكويت، عن سعادته بفوز «الأزرق» على «الأبيض» بهدف، وحصوله على أول 3 نقاط في المجموعة الثانية بـ «خليجي 25».
وقال بينتو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «المواجهة كانت بمثابة نهائي، وأشكر اللاعبين الذين لعبوا من أجل الفوز، وكان بالإمكان أن نسجل أكثر من هدف، وفي النهاية أنا سعيد بهذه النتيجة».
وأضاف: «فخور بلاعبي فريقي وروحهم القتالية والتزامهم بالتعليمات وبذل الجهد المضاعف، وكنا الأفضل وأضعنا العديد من الفرص».
وقال: «منتخب ‎الإمارات يملك لاعبين متميزين وخبرات كبيرة، لكننا ركزنا على قدرات لاعبي ‎الكويت، وكيفية مواجهة عناصر (الأبيض) والتفوق عليه، وحققنا المطلوب كما خططنا له».

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