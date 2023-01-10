بينتو: الفوز جاء عن جدارة



البصرة (الاتحاد)

أعرب البرتغالي روي بينتو، مدرب الكويت، عن سعادته بفوز «الأزرق» على «الأبيض» بهدف، وحصوله على أول 3 نقاط في المجموعة الثانية بـ «خليجي 25».

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «المواجهة كانت بمثابة نهائي، وأشكر اللاعبين الذين لعبوا من أجل الفوز، وكان بالإمكان أن نسجل أكثر من هدف، وفي النهاية أنا سعيد بهذه النتيجة».

وأضاف: «فخور بلاعبي فريقي وروحهم القتالية والتزامهم بالتعليمات وبذل الجهد المضاعف، وكنا الأفضل وأضعنا العديد من الفرص».

وقال: «منتخب ‎الإمارات يملك لاعبين متميزين وخبرات كبيرة، لكننا ركزنا على قدرات لاعبي ‎الكويت، وكيفية مواجهة عناصر (الأبيض) والتفوق عليه، وحققنا المطلوب كما خططنا له».