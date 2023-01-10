رودولفو: عجزنا عن صناعة الفرص!

البصرة (الاتحاد)



شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني على أنه يتحمل مسؤولية الخسارة والنتائج المخيبة التي يحققها «الأبيض» في المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 25»، وخروجه بحصاد «صفر» من النقاط خلال أول مباراتين، مشيراً إلى أن عصبية اللاعبين أثرت على الأداء الفني خلال لقاء الكويت.

وقال: عجزنا عن صناعة الفرص، وفي الدقائق الأخيرة غاب التركيز واستقبلنا هدفاً أمام الكويت، وعصبية اللاعبين دفعتني إلى إجراء العديد من التغييرات.

وأضاف: أتحمل بمفردي مسؤولية الخسارة، وبعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر كما هبط مستوى البعض الآخر.

وشدد رودولفو في حديثه، على أن أفكار المدرب واضحة للاعبين بحكم العمل معهم لقرابة 9 أشهر، مؤكداً أنه المسؤول الأول عن الإخفاق في البطولة.

وقال: كنا الأفضل في الشوط الثاني، إلا أننا لم نتمكن من صناعة فرصة محققه للتسجيل، ولا يوجد الكثير للحديث عنه في تلك المواجهة.