«الأبيض» يخسر أمام «الأزرق» بهدف قاتل



معتصم عبدالله (دبي)



خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام الكويت 0-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد الميناء بمدينة البصرة العراقية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، في «خليجي 25»، والتي تضم أيضاً البحرين وقطر.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تحويل منتخب البحرين تأخره أمام قطر بهدف إلى فوز 2-1.

وتصدرت البحرين ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من قطر والكويت، في حين بقي رصيد «الأبيض» خالياً من النقاط، وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي البحرين مع الكويت، وقطر مع الإمارات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وعمد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» إلى إجراء ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي استهلت مباراة الجولة الأولى أمام البحرين 1-2، وشملت التغييرات مشاركة الظهير الأيسر بدر ناصر بدلاً من أحمد جميل، ومحمد عبدالباسط بديلاً لمجد حسن، إضافة إلى مشاركة المهاجم تيجالي أساسياً، مقابل إبقاء على صالح على دكة البدلاء.

واحتفظ بقية لاعبي «الأبيض» بمراكزهم، بقيادة الحارس خالد عيسى، و«ثلاثي الدفاع» خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الظنحاني، بجانب «ثنائي الوسط» الوسط ماجد راشد، عبد الله رمضان وفي المقدمة حارب عبد الله، وكايو كانيدو.

في المقابل، شهدت تشكيلة الكويت ثلاث تغييرات مقارنة بمباراة الجولة الأولى أمام قطر 0-2، تضمنت مشاركة فهد الهاجري، فيصل زايد، وشبيب الخالدي ضمن القائمة الأساسية للمدرب البرتغالي روي بينتو، فيما حافظ 8 لاعبين على مراكزهم.

وغابت الفرص الحقيقية على مرمى المنتخبين أغلب أوقات الشوط الأول الذي شابه البطء الكبير، وجاء التهديد الأول لمنتخب الكويت من عرضية مبارك الفنيني من الجهة اليسرى، حولها شبيب الخالدي رأسية، واستحوذ عليها الحارس خالد عيسى في الدقيقة 43.

ورد «الأبيض» بأول هجمة على المرمى الكويتي في الدقيقة 46، من عرضية حارب عبدالله من الجهة اليمنى عالجها ماجد راشد برأسه سهلة بين أحضان الحارس سليمان عبدالغفور.

وعلى عكس الشوط الأول، اتسم الأداء في الشوط الثاني بسرعة كبيرة وأفضلية نسبية لـ «الأبيض» على الصعيد الهجومي.

ودفع مدرب «الأبيض» في الشوط الثاني بعلي صالح بديلاً لماجد راشد لتنشيط الجبهة الهجومية في الدقيقة 61، فيما شهد الربع الأخير من المباراة مشاركة «الثلاثي» يحيى الغساني وأحمد جميل وفرح وليد بدلاً من كايو وخالد الظنحاني ومحمد عبدالباسط.

ونفذ علي صالح كرة من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء إثر خطأ لمصلحة «البديل» يحيى الغساني لم تجد المتابعة المطلوبة، وأبعدها الدفاع الكويتي في الدقيقة 80، أعقبتها محاولة ثانية من تسديدة يحيى الغساني من داخل المنطقة، وصلت سهلة إلى الحارس سليمان عبد الغفور في الدقيقة 84، وتصدى الأخير مجدداً لتسديدة ثانية من الغساني من خارج المنطقة في الدقيقة 87.

وعاقب «الأزرق» منتخبنا على الفرص المهدرة، بعدما نجح «البديل» أحمد الظفيري في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 93 من ركلة حرة.