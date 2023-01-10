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الرياضي

«دولية الشارقة للطيران» تكشف تفاصيل «الرابعة»

«دولية الشارقة للطيران» تكشف تفاصيل «الرابعة»
10 يناير 2023 19:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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يعقد اتحاد الرياضات الجوية مؤتمراً صحفياً صباح غدٍ الأربعاء بمقر مجلس الشارقة الرياضي، حيث يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لبطولة الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
ويحضر المؤتمر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حموده النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد يوسف المازمي أمين عام الاتحاد نائب، مدير اللجنة المنظمة العليا، وعبيد المنصوري مدير البطولة.

الشارقة
اتحاد الرياضات الجوية
مجلس الشارقة الرياضي
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