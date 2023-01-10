«خليجي 25» حوار بين «الشباب» و«الخبرة»

سلطان آل علي (دبي)



إذا كانت هناك صفة عامة نطلقها على المنتخبات المشاركة في «خليجي 25» في البصرة، فإنها تندرج تحت عنوان «روح الشباب»، نظراً لمشاركة نسبة كبيرة من اللاعبين الشباب والصغار في السن، مع معظم الفرق في «النسخة الاستثنائية» المقامة في ضيافة «العراق».

وظهر الأمر جلياً في الجولة الأولى من البطولة، حيث كان معدل أعمار جميع المنتخبات معاً هو 26.7 عام فقط، وهو -على الأغلب- أحد أصغر المعدلات في تاريخ البطولة القريب إن لم يكن الأصغر.

ويأتي هذا الرقم نتيجة لأسباب عدة، على رأسها مشاركة المنتخبين السعودي والقطري بفرق الرديف أو «الصف الثاني»، إن صح التعبير، ومعدل أعمار «الأخضر» 25.6 عام، و«العنابي» 25.8 عام، كما يلعب اليمن بفريق شاب ويافع يعد الأصغر في البطولة على الإطلاق بـ23.9 عام فقط، إضافة إلى مرور العراق والكويت بمرحلة انتقالية وتجديد للدماء، ودخل «أسود الرافدين» المنافسات بمعدل 26.5 عام، أما «الأزرق» 27 عاماً، وهذه المنتخبات تعد العامل الأساسي في انخفاض معدل الأعمار في النسخة الحالية، وربما تعاني في بعض الأوقات من نقص الخبرة وقلة التجربة.

في المقابل، نجد أن البحرين «حامل اللقب» الأعلى في معدل الأعمار، والوحيد الذي تجاوز حاجز 30 عاماً، حيث بلغ معدل أعمار لاعبيه في الجولة الأولى 30.5 عام، ويمثل الرقم عامل خبرة وتفوق في الجوانب الذهنية بدون شك لـ «الأحمر»، ويأتي بعده عُمان والإمارات بالتساوي وذلك بمعدل 27.2 سنة، فهل يتفوق عامل الخبرة على روح الشباب؟



معدل أعمار المنتخبات في الجولة الأولى

البحرين: 30.5

عُمان: 27.2

الإمارات: 27.2

الكويت: 27.0

العراق: 26.5

قطر: 25.8

السعودية: 25.6

اليمن: 23.9