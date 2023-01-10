90 لاعباً في بطولة الفجيرة الدولية للتنس

الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة الفجيرة الدولية لتنس للشباب والشابات تحت 18 سنة بنسختها الـ 13، والتي تقام في ملاعب نادي الفجيرة للتنس بتنظيم اتحاد للتنس، ويشارك فيها 90 لاعباً منهم 50 لاعباً و40 لاعبة.

ويشارك في النسخة الحالية لاعبون دوليون مميزون بتصنيفاتهم من كلا الجنسين في فئة الشباب، أبرزهم اليوناني بافلوس تسيتسيباس وهو شقيق اللاعب الدولي ستيفانوس تسيتسيباس، ونخبة من اللاعبين الدوليين الشباب أصحاب التصنيفات الدولية المتقدمة ومنهم التشيكي جوناس كوكيرا، وفي البنات اللاعبة سين يو جي من هونج كونج والرومانية أندرا إيزابيلا، إضافة إلى لاعبنا مروان ناصر المرزوقي، والذي شارك في الدور التمهيدي للبطولة.

ورحب عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، باللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، متمنياً لهم تحقيق طموحاتهم التي يتطلعون لتحقيقها، ومؤكداً أن مشاركتهم في البطولات التي يستضيفها النادي وينظمها اتحاد التنس ساهم بتحقيق نقلة نوعية طيبة في السعي لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.