النقبي ينجح في «مباراة الأمطار»



البصرة (الاتحاد)



نال حكمنا عادل النقبي، إشادة واسعة، بعدما نجح في إدارة مباراة العراق والسعودية، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى بكأس «خليجي 25»، بشكل مميز رغم صعوبة المباراة وتأثير الأمطار والأجواء على أداء الحكم واللاعبين.

وتعامل النقبي بذكاء مع اللقاء، واضعاً في الاعتبار الظروف المناخية، وجاءت قراراته جيدة ومواكبة.

وقال مسلم أحمد خبير التحكيم، في قنوات «أبوظبي الرياضية»: نجح النقبي في إدارة واحدة من أصعب المباريات.

وأشار مسلم إلى أن الأمطار تؤثر على أداء الحكم أيضاً وليس اللاعبين وحدهم، وقال: مثل هذه المباريات فيها التحامات عنيفة وحالات يجب أن يتم التعامل معها بشيئ من الخصوصية وهذا مافعله النقبي.

وأضاف: اللاعبون كانوا يجدون صعوبة كبيرة في إيصال الكرات، لأن أرضية الملعب مبتلة والأمطار التي ظلت تهطل طوال زمن المباراة، وأعتقد أنها كانت مباراة صعبة، ولكن النقبي نجح في التعامل معها وإدارتها بذكاء، ويبدو أنه حضر نفسه جيداً، وكان جاهزاً تماماً لإدارة المباراة في هذه الظروف الاستثنائية.