«البادل تنس» يطلق «البطولة الوطنية»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد البادل تنس تعاونه مع المجالس الرياضية في مختلف إمارات الدولة لإطلاق البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل في يناير وفبراير 2023.

ويأتي التعاون بعد الإعلان عن استضافة أبوظبي لبطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023» التي ستُقام في جزيرة الحديريات في أبوظبي من 21 إلى 26 فبراير المقبل.

ويتوقع أن تستقطب البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لاساتذة البادل أكثر من 200 فريق بادل محترف من مختلف أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتشهد البطولة إقامة ست مسابقات تتيح للفرق المحلية الفائزة فرصة الحصول على بطاقات دعوة خاصة «وايلد كارد»، للمشاركة في جولة التصفيات التأهيلية لبطولة وورلد بادل تور -مدن العالمية لأساتذة البادل أبوظبي 2023.

وقال سعيد المري الأمين العام لاتحاد البادل تنس: يسعى اتحاد الإمارات للبادل تنس إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة البادل، وتعزيز انتشار هذه الرياضة داخل الدولة وخارجها.

وتكتسب رياضة البادل شعبية متزايدة في القطاع الرياضي في الدولة، ويعزى الفضل في ذلك إلى الجهود التي تبذلها مختلف المنشآت والمجالس والجهات الرياضية لتوسيع نطاق ممارستها في المجتمع عموماً، وفي أوساط الشباب خصوصاً.

وفي هذا الإطار، نعمل على دعم أوسع شريحة من فرق البادل تنس المحلية لتمكينها من تبوء مراتب عالمية مرموقة، إلى جانب استضافة المزيد من المسابقات الإقليمية والعالمية في الدولة، ولا شك أن تنظيم هذه البطولة المحلية سيساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف: يسرنا الإعلان عن التعاون مع مجالس الرياضة في مختلف إمارات الدولة لإتاحة الفرصة أمام فرق البادل تنس المحلية للاستفادة من استضافة أبوظبي لبطولة وورلد بادل تور -مدن العالمية لأساتذة البادل أبوظبي 2023، البطولة الأبرز لرياضة البادل تنس على المستوى العالمي، ولا شك أن اتاحة فرصة المشاركة في هذه البطولة لمواطني وسكان دولة الإمارات، ولاعبي دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون تصنيفاً رسمياً في اتحادات البادل المحلية في دولهم، يسهم في تحقيق أهداف اتحاد البادل تنس، والتي تسعى إلى تحقيق مزيد من التطور والإنجازات في رياضة البادل تنس، بما يرفع مكانة الدولة في هذه الرياضة، ويعزز فرص حضورها على منصات التتويج العالمية.