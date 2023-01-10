«طيران الإمارات» ترحب بريال مدريد



دبي (الاتحاد)



رحبت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم والراعي الرئيسي والرسمي لريال مدريد، بفريق كرة القدم الإسباني على رحلة خاصة بطائرة A380، أقلعت من مدريد متوجهة إلى الرياض.

وتتميز الطائرة ذات الطابقين بلمسة جديدة، حيث يزيّن هيكلها الخارجي ملصق لبعض من أشهر لاعبي النادي.

ووصل فريق النادي إلى عاصمة الرياض قبل مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا «الأربعاء».

وضم الملصق لقطة جماعية لنجوم ريال مدريد ناتشو فرنانديز وداني كارفاخال وتيبوت كورتوا وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيني جونيور.

ويغطي الملصق مساحة 125 متراً مربعاً على كل جانب من جانبي طائرة الإمارات A380 ، ويبقى لمدة 5 أشهر على الطائرة، التي تخدم رحلات منتظمة إلى مختلف وجهات «طيران الإمارات»، بما فيها لندن هيثرو ونيويورك وملبورن.

وتعود علاقة «طيران الإمارات» راعياً رئيسياً ورسمياً لريال مدريد إلى عام 2013، ووضعت الناقلة أول ملصق يظهر لاعبي النادي للمرة الأولى على إحدى طائراتها الإيرباص A380 في عام 2015.

وأعلنت طيران الإمارات مؤخراً عن تمديد شراكتها راعياً رئيسياً وناقلاً رسمياً لريال مدريد حتى عام 2026، ما يجعل هذه الشراكة تاريخية وأطول رعاية للقميص في تاريخ «الليجا».

وأصبحت «طيران الإمارات»، بفضل محفظة الرعاية الواسعة، واحدة من أشهر العلامات التجارية لشركات الطيران في عالم كرة القدم.

وتواصل الناقلة تعزيز علاقتها مع جمهور اللعبة في جميع أنحاء العالم، وتقديم تجارب لعملائها ذات مستوى عالمي على الأرض وفي الأجواء.

ويستطيع عشاق ريال مدريد في نحو 40 وجهة تخدمها طائرة الإمارات A380 التقاط صورة للملصق الجديد.

يذكر أن طيران الإمارات أطلقت خدمة إلى مدريد في عام 2011، وتسير حالياً رحلة يومية إلى العاصمة الإسبانية بطائراتها الحديثة الإيرباص A380 والبوينج 777.