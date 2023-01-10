22 لاعباً ولاعبة يحصلون على «الحزام الأسود»



الشارقة (الاتحاد)



منح أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشهادات الدولية والحزام الأسود لـ 22 لاعباً ولاعبة في التايكواندو، بعد اعتمادها من الأكاديمية العالمية للتايكواندو، وذلك في الحفل الذي أقيم في فرع النادي في شارع مليحة بالشارقة.

شارك في تسليم الشهادات الدولية والحزام الأسود أعضاء مجلس الإدارة، عبيد العسم السويدي، وطارق جمعة السويدي، وعلي عبيد الحمودي، وخالد إبراهيم الناخي، والمدير التنفيذي للنادي المهندسة هنادي خليفة الكابوري.

وأشاد طارق جمعة السويدي عضو مجلس إدارة النادي ومشرف رياضة التايكواندو بالنقلة النوعية التي تعيشها رياضة التايكواندو في النادي، ووصف حصول 22 لاعباً ولاعبة على الحزام الأسود الدولي بأنه أحد أهم مكاسب النادي في التايكواندو، خصوصاً أنها أول دفعة ترقية للحزام الأسود في النادي منذ تأسيسه عام 2016.

واللاعبون الحاصلون على الحزام هم أسامة محمود لطفي، علي جاسم، جابر محمد جابر، طه نشات، نبيل أيمن، أحمد محمود لطفي، نور رسلان، مريم طاهر، نور مجدلاوي، فاطمة محمد جابر، حمدان خالد القرمطي، بيجاد وليد، عبد الرحمن خالد القرمطي سلطان السويدي، صلاح الدين معالي، زاهد الرحمن، حمدان علي، علي رضا، عبد الله زهير، بتول رسلان، وراشد إبراهيم.