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الرياضي

7 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب في العراق

7 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب في العراق
10 يناير 2023 15:30

البصرة (الاتحاد)

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خليجي 25
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انهالت المكافآت على لاعبي العراق، عقب الفوز على السعودية بهدفين، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس «خليجي 25».
وأثنى اتحاد الكرة العراقي، على أداء لاعبيه في المباراة، وقرر صرف مكافأة 3 آلاف دولار لكل لاعب، تقديراً لجهودهم في لقاء «الأخضر»، فيما منحت وزارة الشباب والرياضة 4 آلاف دولار لكل لاعب، ليصل الإجمالي 7 آلاف دولار، تقديراً لهم ولتحفيزهم من أجل استكمال المشوار.
وأشاد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي بالفوز، وخاطب اللاعبين داخل غرف الملابس، مشيداً بالجهد الذي بذلوه في المباراة التي أقيمت في ظروف مناخية استثنائية.
ورفع «أسود الرافدين» رصيده إلى 4 نقاط، معززاً حظوظه في التأهل، على أن يواجه اليمن يوم الخميس المقبل في ختام مباريات المنتخبين في الدور الأول.
وقرر الجهاز الفني خوض حصة تدريبية خفيفة اليوم، بعد الجهد الكبير الذي بذله الفريق أمام السعودية، كما اطمأن المدرب على عدم وجود إصابات بين اللاعبين.

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